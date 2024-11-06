Каждая третья компания планирует устроить новогодний корпоратив

Более трети (35%) компаний уже запланировали новогодний корпоратив для своих сотрудников, а половина компаний планирует потратить на корпоратив более 500 тыс. руб. Об этом РБК Life сообщили в пресс-службе сервиса «Работа.ру».
Опрос был проведен в октябре 2024 года среди более чем 400 представителей бизнеса со всей России, включая HR-директоров, рекрутеров и руководителей.
Результаты показывают, что 35% компаний уже запланировали новогодний корпоратив для своих сотрудников, 40% пока не определились с окончательным решением, а 25% организаций отказались от празднования.
По данным исследования, 71% компаний намерены провести корпоратив в ресторане. Еще 21% планируют организовать праздник в офисе, 7% организаций дали возможность сотрудникам самим решать, как провести Новый год, оставив праздничные развлечения на их усмотрение. И наконец, 2% компаний собираются просто поздравить и наградить сотрудников, без проведения масштабного торжества.
Опрос также показал распределение бюджета на корпоративы: половина опрошенных (50%) выделяют на праздник более 500 тыс. руб. При этом 29% планируют уложиться в диапазон от 50 тыс. до 100 тыс. руб., 8% предполагают затраты от 200 тыс. до 300 тыс. руб., 6% — от 400 тыс. до 500 тыс. руб., а 7% компаний готовы выделить до 50 тыс. руб.
Проведение новогоднего корпоратива считают стратегическим элементом корпоративной культуры. Праздник — это способ выразить благодарность сотрудникам за их труд. Неофициальная атмосфера корпоративов может улучшить коммуникации между отделами, помогает в решении конфликтов и налаживании взаимодействия. Более того, праздничная обстановка нередко вдохновляет на новые идеи, полезные для развития бизнеса.
Ранее были названы самые востребованные артисты на новогодние корпоративы. Ими оказались Леонид Агутин, группа «Руки вверх!» и «Иванушки International». В пятерку лидеров вошли рэпер Баста и Анна Асти.
Также россияне назвали самые желанные подарки от работодателей. На первом месте — подарочные карты или сертификаты. Второе место среди самых востребованных подарков занимает электроника (пауэрбанки, флешки и др.). Ее хотели бы получить 33% опрошенных россиян. На третьем месте — товары для дома, одежда и брендированная продукция. Получить такие подарки хотели бы 25%.
Ранее РБК Life изучил тренды, рекомендации стилистов и астрологов, а также ассортимент брендов и собрал главные детали и нюансы для праздничных образов, в которых лучше всего встречать 2025 год.