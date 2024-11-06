Каждая третья компания планирует устроить новогодний корпоратив

Опрос также показал распределение бюджета на корпоративы: половина опрошенных (50%) выделяют на праздник более 500 тыс. руб. При этом 29% планируют уложиться в диапазон от 50 тыс. до 100 тыс. руб., 8% предполагают затраты от 200 тыс. до 300 тыс. руб., 6% — от 400 тыс. до 500 тыс. руб., а 7% компаний готовы выделить до 50 тыс. руб.