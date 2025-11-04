О появлении Казанской иконы Богородицы в России: глумлении иноверцев, девочке Матрене и при чем здесь Петр I

Икона Казанской Богородицы была особо почитаема на Руси — ее чтили как заступницу русских монархов, русской государственности и православия.
Появление Казанской иконы Богородицы в России
Rазанская икона Богородцы была явлена в Казани через 27 лет после взятия города войсками Ивана Грозного. Русским этот город не был, тем удивительнее было явление чудотворного образа.
Святитель Гермоген — патриарх Московский и Всея Руси в «Повести о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы» описывал Казань как многонациональный город, в котором было множество верований — были здесь и мечети, и синагоги, и неправославные христианские церкви. А вот к православным местное население относилось с насмешкой.
«Было же в городе много людей иноверных и верований множество. И стала у них истинная православная вера предметом толков и насмешек; целебного же источника истины не было в городе. Иноплеменники же уничижали нас, одержимые в своих сердцах неверием, не ведая ни Божией милости, ни силы Божией, потому что видели они, окаянные, Божие милосердие к нам — его милостивое наказание, которым Он, как чадолюбивый отец, милуя, наказал нас за наши согрешения, очищая грехи наши», — писал патриарх.
По словам Гермогена икона Богородицы была явлена в Казани, чтобы затворились уста дерзких иноверцев и утихло злоречие, чтобы стихли еретические учения и воссияла истинная вера «греческого закона».
Патриарх писал о том, что видел сам. Потому что в 1579 году в год обретения иконы он находился в Казани и служил священником в храме во имя святого Николая Угодника, прозванном Никола Гостиный.
Обретение иконы он описывает так. В 1579 году в Казани вспыхнул пожар, и сгорела значительная часть города. В том же году десятилетняя дочка простого стрельца по имени Матрена стала видеть сон, в котором ей являлась икона Богородицы необычайной красоты, а сама Божья Матерь указывала место, где скрыта икона, и уговаривала невинное дитя рассказать взрослым о том, что в этом месте под землей они обретут ее чудотворный образ.
В конце концов Матрена рассказала все матери, а та пошла сначала к казанскому воеводе, а когда тот не воспринял женщину с ребенком всерьез, — к местному архиепископу. Но и тот отмахнулся от посетителей — мало ли что говорит какая-то девочка. Между тем молва ширилась и особо горячие головы в этот же день — 8 июля в день памяти великомученика Прокопия (по новому календарю — 21 июля) делали попытки копать в указанном месте, но ничего не нашли.
Тогда на место привели Матрену, и она указала место, где под землей находится икона Богородицы — копать следовало под печкой на месте сгоревшего дома. На помощь девочке подоспели двое мужчин и откопали на глубине двух локтей икону, завернутую по свидетельству патриарха, в вишневый рукав однорядки — верхней одежды, которую носили только бояре или богатые посадские люди. Это был род плаща без подклада длиной до пят с длинными рукавами, в которых были прорези для рук.
Развернув ткань, Матрена установила икону тут же, и к этой иконе со всех сторон стали стекаться русские люди. Прибыли на место и архиепископ, и сам Гермоген. Он писал о том, что икона Богородицы «Одигитрия» имела совершенно новый вид, словно была написана вчера — ее не коснулись ни грязь, ни копоть пожара. Именно Гермогену было доверено отнести икону в ближайший храм Николы Тульского.
Там был отслужен молебен, после чего архиепископ с духовенством и православными пошел крестным ходом по Казани. И во время хода случилось два чуда — прозрели двое слепых, приложившихся к образу Богородицы.
После чего с иконы был сделан список (копия), который был отослан в Москву ко двору Ивана Грозного. Царь приказал на месте обретения образа поставить каменный храм и обустроить девичий монастырь с 40 монахинями. Что и было исполнено.
На месте обретения казанской иконы Богородицы был построен Богородицкий монастырь, одной из монахинь которого стала девица Матрена — она приняла пострижение под именем Мавры. Через какое-то время монахиней стала и ее мать. Примечательно, что текст церковной службы, посвященной Казанской иконе, стал первым печатным изданием в стране — ее напечатали в Казани в 1589 или 1590 году.
Утрата оригинальной Казанской иконы Богородицы
Чудотворная икона, от которой происходило много исцелений, находилась в Богородицком монастыре вплоть до XX века. В 1768 году на поклон к казанскому образу приезжала императрица Екатерина II. Она украсила оклад иконы короной из бриллиантов.
К сожалению, оригинальный образ был утрачен в 1904 году, когда в храм залезли воры — ушлый карманник Варфоломей Стоян (Чайкин) с подельниками. Воры ободрали с икон ризы с драгоценностями, продали их евреям-скупщикам, а иконы порубили и сожгли. Дело вышло громким, Стояна заключили в Шлиссельбургскую крепость и долго допрашивали, но так ничего и не добились.
Русский писатель Сергей Нилус так сокрушался по поводу утраты: «Чудотворной иконы нет… Лик Пречистой и Сына Ее и Бога скрылся от верующей России, от ее Востока, оберегавшего Россию от иноплеменных. Это ли не страшное знамение? Это ли не угроза?».
Казанская икона Богородицы. Почему ее чтут русские самодержцы
Особое почитание Казанской иконы Богородицы началось в Смутное время. По преданиям, Казанский образ Богородицы был привезен из Казани и передан первому ополчению, состоявшему из казаков. Казаки икону приняли без восторга, а миссию провалили. Но когда икону везли обратно в Казань, сопровождавшие ее люди встретились со вторым ополчением, организованными князем Дмитрием Пожарским и посадским человеком Козьмой Мининым. Тогда-то и было решено снова передать икону людям, идущим на смерть за Святую Русь. Икона была взята в полки нижегородцев и побывала в сражении с войском гетмана Яна Ходкевича. С этим же образом русские ополченцы взяли штурмом Китай-Город 4 ноября 1612 года.
Есть, правда, иная трактовка событий: что ополченцы возили со собой московский список с иконы, а оригинал оставался в Казани.
После Смуты избранный царь Михаил Романов стал почитать Казанскую икону Богородицы как государственную святыню. В 1613 году царь приказал установить чествование иконы дважды в год. Один раз — 8 июля в день ее обретения (21 июля по новому календарю), а второй раз — 4 ноября (22 октября по старому календарю).
Интересно, что боярин Михаил Романов еще до Смуты по малолетству был сослан царем Борисом Годуновым в Толвуй в Заонежье. И тогда мать благословляла его именно Казанской иконой Богородицы и дала ее сыну в дорогу. Эту икону будущий царь оставил в Унженском монастыре.
Первый официальный молебен Казанской иконе Богородицы был проведен 4 ноября 1613 года в приходской церкви Дмитрия Пожарского на Сретенке (Лубянке) — именно там стояла икона-освободительница. В праздники с ней ходили крестным ходом в Кремль.
В 1626 году именно казанской иконой Богородицы царь Михаил Федорович был благословлен на брак с Евдокией Стрешневой. Так Казанская икона стала защитницей дома Романовых.
Икону почитали царь Алексей Михайлович и первый российский император — Петр I. Последний трижды молился перед ней перед Полтавской битвой.
Почитали ее и другие Романовы вплоть до Николая II.
Строительство храма в честь Казанской иконы Богородицы на Красной площади
В 1625 году на Красной площади появился Казанский собор, выстроенный в честь иконы Казанской Богородицы. Он был построен на личные средства воеводы Пожарского. В этот храм он перенес чудотворную святыню из своей церкви.
Увы, храм был деревянным и простоял недолго — в 1630 году он сгорел, после чего его стали строить заново уже из камня. Это был четверик с двумя приделами и пятиярусной пирамидой кокошников. Примерами для него служили малый собор Донского монастыря и храм Покрова в Рубцове.
Именно в этом Казанском соборе о спасении России молился перед иконой Богородицы полководец войны 1812 года Михаил Кутузов.
Когда Москва была сдана Наполеону, просвещенные французы осквернили храм — они сделали в нем конюшню, а на место престола затащили дохлую лошадь. К счастью, икона Казанской Богородицы была надежно спрятана.
Чудотворный образ уцелел во время нашествия Наполеона, но был похищен после революции в 1918 году. А в 1936 году храм был снесен большевиками.
Восстановили его только после падения СССР. Во многом это произошло благодаря советскому реставратору Петру Барановскому, который перед сносом обмерил храм и отфотографировал его особенности.
Икона Казанской Богородицы. В покоях у папы
Один из списков казанской иконы Богородицы XVIII века одно время находился в Ватикане и даже побывал в покоях римского папы Иоанна Павла II. Этот список был вывезен кем-то из русских эмигрантов после революции. В 1950 году его купил британский археолог Фредерик Митчелл. Православные пытались выкупить икону, но это не удалось. Зато икону в 1970 году выкупили католики и передали ее в испанский город Фатиму в грекокатолический храм. В 2004 году икона через папу римского была передана Русской православной церкви.
А 7 апреля 2011 года Казанская икона была отправлена в космос — на Международную космическую станцию. Она и сегодня охраняет нашу страну от нашествий.