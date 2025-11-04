О появлении Казанской иконы Богородицы в России: глумлении иноверцев, девочке Матрене и при чем здесь Петр I

В конце концов Матрена рассказала все матери, а та пошла сначала к казанскому воеводе, а когда тот не воспринял женщину с ребенком всерьез, — к местному архиепископу. Но и тот отмахнулся от посетителей — мало ли что говорит какая-то девочка. Между тем молва ширилась и особо горячие головы в этот же день — 8 июля в день памяти великомученика Прокопия (по новому календарю — 21 июля) делали попытки копать в указанном месте, но ничего не нашли.