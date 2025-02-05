«Казалась такой миленькой!» Американские черепахи захватывают наши водоёмы

Для Центральной России январь стал самым тёплым за всю историю инструментальных наблюдений. Такая погода больше характерна для начала апреля, чем для середины зимы.
Как уже писал aif.ru, столь тёплые зимы, как нынешняя, благоприятны для выживания многих биологических видов, которые обычно гибнут из-за морозов. В их числе — завезённая из-за океана американская красноухая черепаха. Она вытесняет наши виды рептилий, в том числе краснокнижные, а в южных регионах атакует огороды местных жителей.
«Руку не оттяпает, но прокусить до крови может»
Родина этой черепахи, которую также называют красноухим ползуном, юг США и север Мексики. Из-за яркого окраса и маленького размера черепашки стали популярны у жителей всего мира. Вот только с возрастом они теряют обаяние забавных крошеных питомцев, вырастая до четверти метра в длину и порой становясь агрессивными.
Пару лет назад учёные Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН выяснили, что американские красноухие черепахи фактически захватили Евразию за последние полвека. Парадокс, однако, в том, что вид не проник в природу естественным путём, по собственной воле — люди сами массово выбрасывают черепах в водоёмы.
"Это в каком-то роде уникальный феномен. На гигантском пространстве, на территории Северной Евразии, по вине человека формируются популяции этого чужеродного для нас вида родом из Америки. И поддерживаются они исключительно выпуском живых особей в пруды, озёра, реки, рассказал aif.ru старший научный сотрудник лаборатории герпетологии Зоологического института РАН, кандидат биологических наук Игорь Доронин:
— Черепашки эти продаются бесконтрольно. Откройте «Авито» — вы там увидите массу объявлений. Как правило, их покупают детям: маленькие, они очень симпатичные, похожи на яркую игрушку. При этом продавцы часто врут (я сам это наблюдал), что черепашка такой и останется, больше она не вырастет.
А она вырастает! Рептилия эта неприхотлива, и из маленького создания получается достаточно большая черепаха, которая ещё и кусается. Руку она вам, конечно, не оттяпает, но прокусить до крови может. А ведь казалась такой миленькой!
Поэтому у людей появилась такая практика — относить выросшую черепаху до ближайшего водоёма и выпускать её туда. Многие пруды в Москве, в других крупных городах заполонены ими. Они плавают там десятками!
Выигрывают конкуренцию за еду и место под солнцем
В суровых климатических условиях нашей страны зимовка для рептилий становится главным фактором смертности. Проще говоря, черепахи, выпущенные в пруд летом, русскую зиму, скорее всего, не переживут — погибнут, когда ударят морозы. Но сейчас-то зима тёплая! Не столько русская, сколько «европейская».
«Они массово гибнут, стоит температуре опуститься ниже пяти градусов. На следующий год в водоёмы выпускают новых черепах, и зимой они тоже гибнут. Но такую зиму, как сейчас, они вполне могут пережить. И тогда нас ждёт всплеск их численности! — предупреждает Игорь Доронин. — Долгое время они у нас в природе не размножались, но потом был зафиксирован достоверный случай в Сочи: там учёные заметили и задокументировали, как самка американской красноухой черепахи отложила яйца, зарыла их, и из них появились детёныши».
Оказавшись с ними в одном водоёме, она быстро адаптируется и поедает всё, что видит.
"Они крупнее и агрессивнее, чем наши черепахи, — объясняет Доронин. — Поэтому легко выигрывают конкуренцию за еду и за место под солнцем, причём в прямом смысле этого слова. Они выгоняют местных черепах из зоны баскинга — проще говоря, с места, где те греются на солнце. А для рептилий это важная часть поведения, она поддерживает их терморегуляцию.
Плюс американские черепахи приносят свои болезни: всевозможные гельминтозы, бактериальные инфекции. То есть в нашу экосистему проникают чужие «болячки», которых раньше здесь не было. Человек ими не заразится, а вот местные виды черепах или змей, обитающих в воде, вполне могут".
На огородах сжирают всё, словно саранча
Учёные отмечают, что из-за красноухого ползуна под угрозой исчезновения оказался коренной обитатель Краснодарского края — колхидский подвид европейской болотной черепахи. Он занесён в Красную книгу региона.
А дачники и садоводы юга России жалуются, что весной рептилии добираются до их посадок и сжирают всё подряд, словно саранча. Рассада порой даже не успевает вырастать, а первую клубнику непрошеные заморские гости пробуют раньше, чем хозяева участков.
…В последние десятилетия в нашей природе объявилось много чужеродных видов животных. Основные причины — грузовые перевозки и глобальное потепление климата. Так, ещё в 1980-е годы с балластными водами судов к нам проник из Мексиканского залива гребневик мнемиопсис, похожий на медузу. Для Чёрного, Азовского и Каспийского морей его прибытие обернулось настоящей экологической и хозяйственной катастрофой. Хищник пожрал почти весь зоопланктон и икру местных рыб. Ущерб рыбному промыслу страны оценивался в сотни миллионов долларов в год. Гребневик мнемиопсис был замечен даже в Северном и Балтийском морях.
Год назад aif.ru писал о стремительном распространении двустворчатых моллюсков рода Sinanodonta. Они проникли в Россию из Китая. Гигантские моллюски, размером с тарелку, вытесняют местных обитателей, сокращая рыбные ресурсы. Локальные очаги были выявлены в Волге, Оби и Енисее и даже в некоторых водоёмах Подмосковья.
Все они наносят не только экологический, но и экономический ущерб, который оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно.