«Казалась такой миленькой!» Американские черепахи захватывают наши водоёмы

«Они массово гибнут, стоит температуре опуститься ниже пяти градусов. На следующий год в водоёмы выпускают новых черепах, и зимой они тоже гибнут. Но такую зиму, как сейчас, они вполне могут пережить. И тогда нас ждёт всплеск их численности! — предупреждает Игорь Доронин. — Долгое время они у нас в природе не размножались, но потом был зафиксирован достоверный случай в Сочи: там учёные заметили и задокументировали, как самка американской красноухой черепахи отложила яйца, зарыла их, и из них появились детёныши».