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Казахстанец выиграл суд с помощью ChatGPT

Нейросеть помогла жителю Алматы оспорить штраф от полиции.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Судебный процесс зачастую — непосильная ноша для обычного человека. Чтобы посещать слушания и отстаивать свои права, часто нужно много времени и знаний, а профессиональный адвокат в случае простого вопроса может обойтись гораздо дороже той суммы, которую он поможет выиграть в суде.

В таком случае на помощь могут прийти нейросети — что успешно доказывает случай, произошедший на днях в Алматы. Житель этого казахстанского города судился с полицией за незаконно выписанный штраф и выиграл, а в качестве правового консультанта у него был только ChatGPT.

Как объяснил в своем телеграм-канале 23-летний Кенжебек Исмаилов, штраф он оплатил сразу же, а в суд пошел только потом. Судиться мужчина решил из принципа: он был недоволен безответственным отношением полицейских к своей работе.

Нейросеть помогла Кенжебеку составить жалобу на департамент полиции, а затем и подать иск в суд. Мужчина отверг предложение досудебного урегулирования и доказал свою невиновность — теперь стражи порядка должны выплатить ему денежную компенсацию.

По словам самого Кенжебека, для него это был прежде всего гражданский долг. «Справедливость восторжествовал с помощью ChatGPT», — резюмировал молодой человек.