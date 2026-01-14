Как ответил Казахстан на атаку украинских БПЛА: главное в ответе МИД

13 января ВСУ ударили по двум танкерам, которые загружались казахстанской нефтью. Сообщалось, что два судна получили повреждения, но остались на плаву. По данным казахстанского Минэнерго, на одном возник пожар, а на другом произошел взрыв без последующего горения, уточнили в пресс-службе «КазМунайГаза».