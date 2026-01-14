Как ответил Казахстан на атаку украинских БПЛА: главное в ответе МИД

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ерлан Жетыбаев.
13 января ВСУ ударили по двум танкерам, которые загружались казахстанской нефтью. Сообщалось, что два судна получили повреждения, но остались на плаву. По данным казахстанского Минэнерго, на одном возник пожар, а на другом произошел взрыв без последующего горения, уточнили в пресс-службе «КазМунайГаза».
По данным министерства, атака произошла в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и ей подверглись не два, а три судна.
«Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января текущего года атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Черного моря», — указано в заявлении Жетыбаева.
Казахские дипломаты связались с европейской и американской сторонами, чтобы выработать меры по обеспечению безопасности нефтяных грузов.
«В ходе проведенных экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнерами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права», — уточняется в документе.
Жетыбаев подчеркнул, что у атакованных танкеров были все необходимые документы, а также что Казахстан соблюдает международные нормы, чтобы поставки энергоресурсов шли без перебоев. Его слова приводит ТАСС.
«В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием», — добавил он.
