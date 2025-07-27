В республиках СНГ отказываются от московского: кто и как разделяет РПЦ

Сергей Филатов, сотрудник Института восточного управления РАН, считает, что после начала СВО церковные структуры в различных странах оказались под давлением местных властей и части прихожан, требовавших дистанцирования от позиции московского патриархата. Наиболее жесткие требования предъявлялись на Украине и в странах Балтии, где разрыв связей с Москвой был даже зафиксирован на законодательном уровне. Хотя в Казахстане такого давления не было, местное духовенство самостоятельно предусмотрительно решило «поменьше афишировать свою связь с Москвой, чтобы избежать возможных проблем в будущем».