В республиках СНГ отказываются от московского: кто и как разделяет РПЦ

Требования о единонаписании
По данным КазТАГа, Священный Синод РПЦ в официальном журнале № 54 онапомнил о необходимости соблюдения канонических наименований церковных структур. В документе утверждается, что все митрополичьи округа, епархии, приходы и монастыри, относящиеся к РПЦ, должны в обязательном порядке в своих названиях сохранять формулировки «Русская Православная Церковь» или «Московский Патриархат».
Патриархат указал, что это относится к названиям Белорусского экзархата, Митрополичьего округа в Казахстане и Среднеазиатского митрополичьего округа (Узбекистан и Киргизия).
В настоящее время казахстанская православная церковь на своем официальном сайте использует название «Митрополичий округ в Республике Казахстан». Это прямо противоречит постановлению Священного Синода от 2010 года, согласно которому название должно быть «Митрополичий округ Русской Православной Церкви в Республике Казахстан».
Сергей Филатов, сотрудник Института восточного управления РАН, считает, что после начала СВО церковные структуры в различных странах оказались под давлением местных властей и части прихожан, требовавших дистанцирования от позиции московского патриархата. Наиболее жесткие требования предъявлялись на Украине и в странах Балтии, где разрыв связей с Москвой был даже зафиксирован на законодательном уровне. Хотя в Казахстане такого давления не было, местное духовенство самостоятельно предусмотрительно решило «поменьше афишировать свою связь с Москвой, чтобы избежать возможных проблем в будущем».
В беседе с ВФокусе Mail эксперт отметил, что ситуация в Казахстане, Узбекистане и др республиках СНГ может в дальнейшем развиваться по-разному. Филатов напомнил, что несколько лет назад один из казахстанских священников официально вышел из Московской Патриархии и вступил в Константинопольский Патриархат, призывая казахстанские власти поддержать создание церковной структуры, подчиненной Константинополю. Однако тогда инициатива так и не получил официальной поддержки в Астане.
«Когда в Латвии перестали упоминать связь с московской патриархией и провозгласили независимость, то Московская патриархия никак на это не отреагировала. Судя по тому, как складываются отношения между Россией и Казахстаном сегодня, казахстанские власти пока не пытаются отделить казахстанских православных от московского патриархата», — добавил Филатов.
По его мнению, требование вернуть «московское» название — это не просто бюрократическая формальность, а часть стратегии по сохранению единства Русской Православной Церкви в условиях нарастающего внешнего давления. Если Казахстанская митрополия выполнит указание Синода, это станет сигналом лояльности. Если же проигнорирует — Москве придется либо идти на уступки, либо ужесточать позицию.
Хотя сейчас религиозно-сепаратистских настроений в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Белоруссии нет, все может измениться, уверен эксперт. «Азербайджан еще год назад был нашим союзником, а теперь делает все, чтобы осложнить отношения. В таких условиях РПЦ вынуждена заранее укреплять свои позиции, в том числе через символику и названия», — пояснил Филатов.
Дарья Баева.