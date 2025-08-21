Казахстан отказался от «грязной» нефти Баку в пользу России

Поставки через Азербайджан остановились в конце июля после инцидента с попаданием некондиционного сырья в БТД. Данные системы автоматической идентификации судов (АIS) подтверждают, что казахстанский экспорт через этот маршрут пока не возобновлен.
КТК остается основным каналом для вывоза казахстанской нефти. Однако на морском терминале консорциума под Новороссийском продолжают функционировать только два из трех выносных причальных устройств (ВПУ). Третье ВПУ временно отключено для плановой замены шланговых систем — работы продлятся до трех недель при благоприятных погодных условиях, уточнили в консорциуме.
Из-за ограниченной инфраструктуры терминал КТК сосредоточился на погрузке крупнотоннажных танкеров класса Suezmax (120−200 тыс. тонн), тогда как суда класса Aframax (80−120 тыс. тонн) временно исключены из логистики. В сентябре запланирована отгрузка 46 партий нефти на танкерах Suezmax — это близко к августовским показателям, когда использовались 41 Suezmax и 11 Aframax.
Ранее EADaily сообщало, что загрязненная азербайджанская нефть поступила на НПЗ итальянской Eni, австрийской OMV и чешского подразделения Orlen. В Румынии из-за партии некондиционного сырья (90 тыс. тонн) объявили ЧС: OMV Petrom переключилась на стратегические запасы страны.
В BP, операторе БТД, заявили S&P Global Platts, что трубопровод продолжает отгрузки в Джейхане в тестовом режиме с усиленным контролем качества.