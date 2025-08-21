Казахстан отказался от «грязной» нефти Баку в пользу России

Казахстан временно прекратил экспорт нефти по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) после обнаружения загрязнения хлоридами в азербайджанской нефти марки Azeri Light и вернулся к транспортировке сырья через Россию — по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает S&P Global Platts со ссылкой на рыночные данные.