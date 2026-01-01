Казахстан на грани энергетического и коммунального кризиса, заявляет СДК

По оценке СДК, ключевой причиной стала критическая изношенность электросетей и теплоэлектроцентралей, которые формально «модернизируются» за счет роста тарифов в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции».
При этом бывшие частные владельцы ТЭЦ, по мнению авторов заявления, не понесли ответственности за разрушение инфраструктуры. Ситуацию усугубляет хронический дефицит электроэнергии, отсутствие новых ТЭЦ за десятилетия независимости, нехватка топлива и сжиженного газа на фоне отказа от государственного регулирования цен, а также растущие проблемы с водными ресурсами.
СДК также указывает на волну рабочих протестов в Мангистауской области, требования обновления оборудования, пересмотра приватизации и национализации ключевых отраслей, которые остаются без ответа.
В заявлении подчеркивается износ производственных фондов в горнодобывающем и металлургическом секторах, кризис на железной дороге и продолжающееся давление на профсоюзных активистов. Все это говорит о том, что 2026 год может стать периодом нового подъема рабочего движения и усиления роли трудящихся в политической жизни страны.