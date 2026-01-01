Казахстан на грани энергетического и коммунального кризиса, заявляет СДК

В заявлении подчеркивается износ производственных фондов в горнодобывающем и металлургическом секторах, кризис на железной дороге и продолжающееся давление на профсоюзных активистов. Все это говорит о том, что 2026 год может стать периодом нового подъема рабочего движения и усиления роли трудящихся в политической жизни страны.