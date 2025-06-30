Казахстан, Киргизия, Узбекистан: почему мусульманские страны вводят запрет на никаб, а Россия нет

— В целях обеспечения принципа светского государства и для обеспечения общественной безопасности во многих странах мира распространен запрет на ношение никаба, хиджаба и иной религиозной одежды, полностью или частично скрывающей лицо, в общественных местах и в образовательных и государственных организациях. Так, например, в Китае, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, установлен законодательный запрет на ношение хиджаба и никаба в школах и на улицах, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.