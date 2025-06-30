Казахстан, Киргизия, Узбекистан: почему мусульманские страны вводят запрет на никаб, а Россия нет

Нижняя палата Парламента Казахстана приняла закон, согласно которому вводится запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Для вступления в силу требуется подпись президента республики Касыма-Жомарта Токаева. Под ограничения попадут не только балаклавы и медицинские маски, но и никабы.
Подобный закон пытались принять в России. В мае прошлого года в Государственную думу был внесен законопроект, дающий право региональным властям вводить на местном уровне нормы по ношению религиозной одежды в общественных местах и образовательных учреждениях. Целесообразность введения запрета объяснялась возросшей опасностью терактов.
— В целях обеспечения принципа светского государства и для обеспечения общественной безопасности во многих странах мира распространен запрет на ношение никаба, хиджаба и иной религиозной одежды, полностью или частично скрывающей лицо, в общественных местах и в образовательных и государственных организациях. Так, например, в Китае, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, установлен законодательный запрет на ношение хиджаба и никаба в школах и на улицах, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В чем различие никаба и хиджаба
Никаб — головной убор, полностью закрывающий лицо. В нем предусмотрена только узкая полоска для глаз. Хиджаб — это накидка, полностью закрывающая тело женщины, но не лицо.
За и против запрета на никаб в России
Парламентарии пытались принять закон в целях безопасности. По их мнению, человек с закрытым лицом не может быть деанонимизирован камерами видеонаблюдения. Но в Духовном управлении мусульман России считают иначе.
— Все наши опасения по запрету никаба были выдвинуты с целью не допустить раскола в обществе и антироссийской пропаганды со стороны западных стран, особенно ввиду тенденции укрепления международных отношений со странами Востока, — заявил РИА «Новости» председатель ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев в разговоре с ВФокусе Mail выразил уверенность, что хождение в никабе — выражение политической позиции.
— Все знают, что случаев, когда никаб использовался для маскировки при совершении террористических актов, существует не мало, — отметил Матвеев.
В пример он привел недавние события в Дагестане, где у одного из убитых террористов нашли никаб, который он мог использовать для побега. Парламентарий уверен, что рано или поздно запрет на никаб появится и в России.
Матвеев, разрабатывая закон о запрете ношения одежды, закрывающей лицо, консультировался с муфтиями. Они сообщили, что даже при поклонении мусульманской святыне «черному камню», расположенному в Саудовской Аравии, местные правоохранители заставляют женщин снимать никаб.
— Это говорит о том, что это не религиозная установка, вытекающая из священных книг, а это, условно говоря, мода, поэтому спекуляции отдельных представителей на тему того, что никаб является традиционной для мусульман одеждой, не соответствуют действительности, — заявил парламентарий.
Где принят запрет
Запрет на никаб принят в нескольких европейских странах, а также бывших советских республиках. В январе 2025 года в Киргизии начали действовать ограничения на ношение никабов в общественных местах. Кроме того, аналогичные правила введены в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, то есть в тех государствах, где абсолютное большинство — мусульмане.
В российском Дагестане в 2024 году также пошли на временные ограничительные меры. Михаил Матвеев напомнил, что такая одежда не является традиционной для российских мусульман. Чаще всего ее можно встретить в Саудовской Аравии, но это объясняется природными факторами — песчаными бурями.