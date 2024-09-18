Казахский учитель английского учит афроамериканскому сленгу

Билял Умбетов — преподаватель английского из Казахстана, который продвигает себя в социальных сетях. Его ролики стремительно набирают популярность благодаря живой и активной подаче — а за счет яркой внешности пользователи соцсете уже окрестили Биляла Биг Смоуком (персонаже компьютерной игры GTA: San Andreas).
О необычном образовательном проекте рассказало издание Afisha Daily. В каждом ролике Умбетов разбирает одно выражение, а длятся ролики всего 10−15 секунд. За полтора месяца преподаватель успел объяснить, что значит tweaking («вштыриваться»/ «сходить с ума»), diss («диссить»), cap («вранье») и фраз Wassup? («Че как?»), Ma bad («Извините»), U trippin («Ты больной») и You wanna roll? («Хочешь потусить?»).
Билял объясняет термины не только афроамериканского сленга — в его аккаунтах есть разборы жаргонизмов самых разных национальностей, от итальянских и ямайских до родных казахских.
Билял объясняет, что старается делать свой подход искренним и непосредственным. По словам преподавателя, он старается учить английскому так, «будто это родной брат со мной занимается».
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