Казахский учитель английского учит афроамериканскому сленгу

О необычном образовательном проекте рассказало издание Afisha Daily. В каждом ролике Умбетов разбирает одно выражение, а длятся ролики всего 10−15 секунд. За полтора месяца преподаватель успел объяснить, что значит tweaking («вштыриваться»/ «сходить с ума»), diss («диссить»), cap («вранье») и фраз Wassup? («Че как?»), Ma bad («Извините»), U trippin («Ты больной») и You wanna roll? («Хочешь потусить?»).