Кайли Миноуг анонсировала крупнейший за десятилетие тур

56-летняя австралийская певица Кайли Миноуг объявила о своем крупнейшем мировом турне за последние десять лет. Также певица рассказала, что уже 18 октября выйдет новый альбом Tension II, состоящий из 13 треков. Об этом сообщает Би-би-си.
Тур начнется в феврале в родной для певицы Австралии, а затем она выступит в Азии и Великобритании. Она намекнула, что на концертах прозвучит ее песня Padam Padam, за которую она в 2023 году получила «Грэмми».
На данный момент запланировано 20 выступлений, но Миноуг пообещала, что скоро будут объявлены дополнительные даты.
За годы своей карьеры Кайли Миноуг выпустила несколько хитов и получила множество наград. Она также принимала участие в церемониях Олимпийских игр в Сиднее, была награждена орденом Британской Империи и снялась в нескольких фильмах.
Кайли Миноуг прославилась в 1986 году благодаря роли Шарлин Робинсон в сериале «Соседи». В последующие годы ее фильмография пополнилась проектами «Уличный боец», «Мулен Руж», «Разлом Сан-Андреас», «Корпорация “Святые моторы”, “Галавант” и “Доктор Кто”. В конце 1980-х она начала музыкальную карьеру. Среди наград певицы — две премии “Грэмми” и четыре премии Brit Awards. В 2024 году Time назвал ее одним из самых влиятельных людей в мире.
Ранее стало известно, что компания Mattel создала куклу Барби в образе Кайли Миноуг. Барби одета в костюм, который так похож на наряд певицы в ее музыкальном клипе Padam Padam. «Маленькая Кайли Миноуг точно не поверила бы, что это происходит с ней прямо сейчас», — призналась исполнительница.