Кайли Миноуг анонсировала крупнейший за десятилетие тур

Кайли Миноуг прославилась в 1986 году благодаря роли Шарлин Робинсон в сериале «Соседи». В последующие годы ее фильмография пополнилась проектами «Уличный боец», «Мулен Руж», «Разлом Сан-Андреас», «Корпорация “Святые моторы”, “Галавант” и “Доктор Кто”. В конце 1980-х она начала музыкальную карьеру. Среди наград певицы — две премии “Грэмми” и четыре премии Brit Awards. В 2024 году Time назвал ее одним из самых влиятельных людей в мире.