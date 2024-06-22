Кайли Дженнер в «голом» мини-платье развесила белье на веревку

Кайли Дженнер позировала в «голом» белом мини-платье без нижнего белья. Волосы ей уложили локонами и сделали макияж с контурингом и стрелками. В кадре бизнесвумен развешивала белье и одежду на веревку в поле.
До этого Кайли Дженнер в рваных шортах вышла на трассу раздавать водку с содовой. А 11 мая миллионерши Кайли и Кендалл Дженнер встали за барную стойку в Лас-Вегасе на совместном мероприятии текилы Кендалл Drink818 и коктейля Кайли Sprinter.
В марте Кайли Дженнер опубликовала первые фото рекламы своего бренда напитков Sprinter. Кайли Дженнер позировала без белья, обливая свое тело алкогольным низкокалорийным газированным напитком на основе водки.