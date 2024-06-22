Кайли Дженнер в «голом» мини-платье развесила белье на веревку

До этого Кайли Дженнер в рваных шортах вышла на трассу раздавать водку с содовой. А 11 мая миллионерши Кайли и Кендалл Дженнер встали за барную стойку в Лас-Вегасе на совместном мероприятии текилы Кендалл Drink818 и коктейля Кайли Sprinter.