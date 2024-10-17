Католическая архиепархия выплатит $880 млн компенсации за сексуальное насилие

Тем временем архиепархия Лос-Анджелеса добилась урегулирования спора, не подавая заявления о банкротстве. Гомес сказал, что они способны выплатить пострадавшим компенсацию из резервов наличности, инвестиций, займов и взносов других религиозных организаций, которые были упомянуты в судебных исках. По словам Гомеса, выплаты не повлияют на миссию архиепархии по «служению бедным и уязвимым слоям населения».