Католическая архиепархия выплатит $880 млн компенсации за сексуальное насилие

Римско-католическая архиепархия Лос-Анджелеса (США) объявила об общей компенсации в размере $880 млн (~ 85 млрд рублей) для 1353 человек, подвергшихся в детстве сексуальному насилию со стороны католических священников. Об этом сообщил архиепископ Хосе Х. Гомес.
Я от всего сердца сожалею о каждом из этих инцидентов. Я надеюсь, что это соглашение в какой-то мере поможет исцелить от страданий этих мужчин и женщин.
Архиепархия приняла решение о выплате компенсаций после того, как в Калифорнии (США) был принят новый закон, позволяющий подавать новые иски на основании прошлых случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.
Известно, что калифорнийский закон и аналогичные законы в других штатах заставили многие крупные католические организации искать защиты от банкротства по всей территории США. В Калифорнии архиепархия Сан-Франциско и епархии Окленда и Сан-Диего подали заявления о банкротстве, чтобы урегулировать аналогичные претензии.
Тем временем архиепархия Лос-Анджелеса добилась урегулирования спора, не подавая заявления о банкротстве. Гомес сказал, что они способны выплатить пострадавшим компенсацию из резервов наличности, инвестиций, займов и взносов других религиозных организаций, которые были упомянуты в судебных исках. По словам Гомеса, выплаты не повлияют на миссию архиепархии по «служению бедным и уязвимым слоям населения».
Адвокаты архиепархии и адвокаты истцов, представляющие интересы заявителей о насилии, опубликовали 16 октября совместное заявление, в котором поблагодарили пострадавших за то, что они рассказали свои истории, отдельно отметив, что подобное не повторится в будущем.
«Хотя никакая сумма денег не может заменить того, что было отнято у этих 1353 отважных людей, которые десятилетиями страдали молча, в привлечении к ответственности есть справедливость», — говорится в совместном заявлении адвокатов.
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