Катастрофа в метро Москвы 15 июля 2014 года. 11 лет назад электропоезд «Русич» сошел с рельсов

Крушение унесло жизнь 24 пассажиров метро. 20 пассажиров погибли на месте, еще 4 умерли от травм — врачи не сумели их спасти. 271 человек был травмирован.
Как случилась катастрофа в метро
Катастрофа случилась в 08:39 утра на Арбатско-Покровской линии. Электропоезд, который вел машинист Сергей Осипов, отправился от «Славянского бульвара» в сторону «Парка Победы». Буквально через 15 секунд после отправления состав сильно тряхнуло, и первые два вагона сошли с рельсов. Головной вагон с машинистом врезался в стену, второй буквально разорвало пополам — он встал поперек путей.
Внезапная остановка вызвала свалку и давку людей во всех вагонах. Люди не могли удержаться на ногах, падали, хватались за отрывающиеся поручни, ломали руки и ноги, теряли сознание от удара головой и шока. Больше всего пострадали пассажиры первых трех вагонов состава — спасателям пришлось буквально вырезать людей специнструментами из покореженного металла.
В первый момент среди выживших вспыхнула паника. Резкая остановка поезда, темнота, искры, боль от травм и появившийся плотный дым вызвали страх. Лишь позже разобрались, что это был не дым, а пыль, образовавшаяся от разрушения стены тоннеля. Выбраться из заблокированных вагонов не удавалось. И хотя от катастрофы до прибытия спасателей прошло всего около 20 минут, очевидцы вспоминали, что это время растянулось буквально в часы: «Это было очень долго!» Тем не менее панику удалось задавить в первые же минуты.
Хроника событий катастрофы в метро
Один из пассажиров попавшего в катастрофу состава рассказал журналистам, как он вместе с другими очевидицами трагедии выбрался из вагона.
«Мы сломали двери. Поезд сошел с рельсов, на полу была дырка, большая деформация. Мужчины начали ломать дверь… <…> …Мы прошли и увидели рабочих, которые строили параллельный тоннель. Мы вышли по рабочему выходу. Нас подняли на лифте и оказали первую помощь».
Из вагонов выбирались самые смелые. Другие пассажиры считали, что шанс погибнуть в тоннеле выше, и поэтому оставались на месте. Они дождались сотрудников МЧС из центра «Лидер», которые эвакуировали выживших, раненых и приступили к ликвидации последствий катастрофы.
Но те, кто пострадал больше всех, двигаться не могли. Они просто сидели и ждали помощи. Так, сломавший позвоночник специалист по IT Валерий Таганов рассказал журналистам, что сидел 40 минут и ждал, когда придет помощь. Из вагона его вытащили другие пассажиры. Очнулся он уже в НИИ Склифосовского. После катастрофы Таганов навсегда остался инвалидом.
Спасательные службы столицы сработали так оперативно, насколько это вообще было возможно.
К станции «Славянский бульвар» сразу же были направлены машины скорой помощи и пожарные машины.
- В 10:20 начали прибывать вертолеты для тяжелораненых — их эвакуировали по воздуху. Всего было задействовало 10 вертушек. Они садились прямо на Кутузовском проспекте, забирали пострадавших и транспортировали их в больницы Москвы. Огромное спасибо надо сказать столичным травматологам и хирургам — они делали все возможное, вытаскивая травмированных пассажиров с того света.
- В 10:40 к метро прибыл мэр Москвы Сергей Собянин.
- В 15:35 было заявлено, что подозреваемые вот-вот появятся. Чтобы пассажиропоток не останавливался, между станциями метро были пущены 66 автобусов.
- В 13:30 ГУ СК Москвы уже возбудило уголовное дело в связи с нарушениями требований безопасности в области транспорта.
Кроме потерпевшего крушение поезда в тоннеле оказался обесточен еще один состав. Его пассажиры провели в ожидании почти час. После чего их сопроводили по тоннелю на станцию «Парк Победы».
В 12:06 Сергей Собянин выступил с заявлением, что семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей, а травмированным пассажирам — по 500 000 рублей. Позже станет известно, что среди погибших в тоннеле половина — жители столицы, а половина — приезжие из России и граждане Украины, Молдавии, Китая и стран Средней Азии. Сергей Собянин заверил, что никакой разницы между выплатами семьям погибших россиян и иностранцев не будет.
Последних раненых и погибших спасатели достали из тоннеля только через 13 часов после крушения.
Причины катастрофы в метро
Версия о теракте была отметена сразу. Еще одна версия — о скачке напряжения — тоже не нашла подтверждения. Стало ясно, что нужно искать техническую неисправность вагонов или путей. Быстро выяснилось, что на перегоне, где произошло крушение состава, к основному пути подсоединяли дополнительный технический съезд и недавно устанавливали стрелку. Основной версией причины трагедии стала неисправность устройства.
16 июля были задержаны следующие подозреваемые: мастер Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов. Именно эти специалисты устанавливали стрелку. Позже обвинения предъявили Анатолию Круглову — директору ООО «Спецтехреконструкция» — и замначальника дистанции капремонта службы пути метро Алексею Трофимову.
Расследование шло больше года, в деле набралось 130 томов. Среди них были две экспертизы ФСБ. В ноябре 2015 года сотрудники метро и «Спецтехреконструкции» были приговорены к срокам заключения от 5,5 до 6 лет.
Действия машиниста электропоезда Сергея Осипова были признаны правильными. Во время катастрофы на перегоне он был травмирован и госпитализирован. После выздоровления его допросили и отпустили. Осипов проработал еще несколько лет, но был вынужден уйти по состоянию здоровья.
К 2015 году Московский метрополитен перечислил на счета пострадавших в крушении 333 компенсации. Общая сумма выплат составила 200 миллионов рублей.
Правительство Москвы сделало все возможное для выздоровления пострадавших, тем не менее крушение поезда разделило десятки людских жизней на «до» и «после». Многие из выживших не держат зла на виновников трагедии, но все же надеются, что сотрудники метро будут более ответственно относиться к обязанностям.
Что изменилось после катастрофы в метро 15 июля
- После крушения поезда была проведена внеплановая проверка всех технических и организационных служб метро.
- В метро появилась новая служба — Центр диагностики и мониторинга устройств путевого хозяйства. Главной задачей центра стал анализ ситуации на путях и выявление нарушений.
- Для диагностики путей были закуплены новейшие комплексы, в том числе спецпоезда «Синергия», способные на скорости лазерами отслеживать ситуацию с путями и оперативно сообщать о неисправностях.
- Закуплены новые вагоны для формирования составов.
- Были выявлены и устранены устаревшие указатели в тоннелях.
- Разработаны новые протоколы действий пожарных служб и спасателей метрополитена.
- Разработаны новые протоколы сотрудничества со сторонними организациями.
В общем, было сделано все, чтобы метро впредь оставалось наиболее безопасным видом столичного транспорта.