Катастрофа в метро Москвы 15 июля 2014 года. 11 лет назад электропоезд «Русич» сошел с рельсов

В первый момент среди выживших вспыхнула паника. Резкая остановка поезда, темнота, искры, боль от травм и появившийся плотный дым вызвали страх. Лишь позже разобрались, что это был не дым, а пыль, образовавшаяся от разрушения стены тоннеля. Выбраться из заблокированных вагонов не удавалось. И хотя от катастрофы до прибытия спасателей прошло всего около 20 минут, очевидцы вспоминали, что это время растянулось буквально в часы: «Это было очень долго!» Тем не менее панику удалось задавить в первые же минуты.