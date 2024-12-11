«КаталОг» или «катАлог»: на какой слог падает ударение

Если человек в наши дни не может поставить в слове правильное ударение, над ним уже начинают подшучивать. Вы можете представить, какой удар по его престижу это может нанести? Так что лучше давайте разберемся, как ставится ударение в слове «каталог».
Происхождение слова «каталог»
Знание, откуда произошло слово, — великолепный способ говорить правильно, даже не задумываясь об этом.
Если вы возьмете и откроете толковые словари любого языка, то как минимум в половине из них (если это действительно хорошие словари!) рядом с объяснением слова увидите информацию о том, откуда оно произошло.
Составители сделали это не для того, чтобы казаться умными или испачкать чернилами как можно больше бумаги. Происхождение слова (или его этимология, что одно и то же) — ключ к его пониманию и правильному произношению.
Итак, что у нас с «каталогом»? Происхождение его древнегреческое, и состоит оно из двух слов: «ката» и «лог». Причем последний слог в поздние века сократили: изначально он был «логосом».
«Ката» у древних греков означало «вниз», а «логос» — «слово, знание». Последнее нам всем известно по словам «психология» (знание о душе), «стоматология» (знание о ротовой полости), «биология» (знание о жизни) и так далее.
«Каталог» — это тоже знание. Знание, развертывающееся вниз. Если вы вспомните историю, то книги в современной форме — страницы, склеенные на корешке, — появились не так давно. В Древней Греции вместо них были папирусы, которые сматывали в виде свитка. Когда свиток — источник знания — нужно было прочитать, его разворачивали, оттягивая вниз. Вуаля — вот он, «ката-лог»! Знание, развернутое вниз.
А теперь внимание! Когда вы говорите «стоматология», на каком слоге вы делаете ударение? На «лог». А когда вы говорите «физиология», «фразеология», «филология» и все остальные «логии»? Именно — на «лог».
Ну так и в нашем слове ударение естественным образом ставится на этот же слог — «каталОг».
Видите, как этимология помогает нам запоминать правильное произношение?
Комментирует Ольга Должикова, учитель русского языка и математики с 33-летним стажем работы в школе:
— В работе с детьми нельзя преуменьшать влияние прояснения этимологии на понимание слова и, как следствие, правильность простановки в нем ударения. Расскажу случай из своей практики: ребенок постоянно говорил слово «квартал» с ударением на первый слог. Я спокойно поправляла его, но это ничего не меняло. Как педагог я понимала, что причина того, что он не может научиться простой вещи, лежит в другом. Тогда я взяла словарь и разобрала с ребенком на картинках, что значит слово «квартал». Естественно, он его не знал — ни одной из дефиниций. Единственное, что он слышал — это выражение «на квАртале» от отца и его друзей. После прояснения этимологии слова я еще раз сказала мальчику, куда правильно ставить ударение, он понял и действительно после этого стал говорить правильно. Слово «каталог» в этом плане никак не отличается от слова «квартал»: его понимание приведет к правильному применению.
Как правильно говорить: «каталОг» или «катАлог»
Мы выяснили, что правильно говорить «каталОг». Но, может быть, можно и по-другому? В конце концов, так много людей говорит «катАлог» — откуда же они все это взяли?
Согласно последней редакции «Большого толкового словаря русского языка» под редакцией С. Кузнецова, говорить «катАлог» неправильно.
Но вот что важно понимать. Русский язык, как и любой язык мира, постоянно меняется. Это не плохо и не хорошо, просто мир таков, каков есть. В какие-то моменты на пути изменения языка его запечатлевают в словарях, и это застывшее мгновение становится правилом. Но это не значит, что застыл сам язык!
Правильно ли говорить «катАлог»? Нет. Но кто знает — возможно, в следующих редакциях словаря это произношение уравняют в правах с «каталОгом». Ведь люди так говорят, верно? На самом деле это словари должны отражать то, как говорят люди, а не люди подстраиваться под словари — если мы не говорим об откровенной безграмотности.
Это происходит, и так случилось с уже очень большим количеством слов: «зала» превратилось в «зал», «шкап» в «шкаф», а «матрац» был представлен в середине ХХ века в словаре Ожегова как «матрас», и эта форма сейчас так же законна.
Но знайте: если вы скажете «катАлог» человеку, который действительно знает правила русского языка, вы можете упасть в его глазах. Поэтому всегда лучшим выходом будет говорить правильно — «каталОг».
Примеры употребления слова «каталог»
Слово «каталог» встречается сегодня в большом количестве областей науки и жизни: это и библиотечный список книг, и рекламный журнал с продукцией компании, и виртуальное хранилище информации в компьютере. Но ударение всегда остается одним и тем же. Вот примеры его употребления в разных сферах:
«Мы перестали выпускать бумажные каталОги продукции, — сказал дистрибьютор фирмы Avon, — теперь все в интернете».
«Ты ищешь в корневом каталОге, поищи лучше в домашнем».
«Карточки каталОга в библиотеке были засалены пальцами многих поколений читателей».
Почему в слове «каталог» часто неверно ставят ударение
Люди говорят «катАлог» по двум причинам: из-за подражания другим людям и из-за неправильных ассоциаций с другими словами.
Первая причина проста: если авторитетная личность в окружении человека говорит «катАлог», то человек тоже может захотеть так говорить из-за уважения или попытки быть похожим на этого лидера общественного мнения.
Вторая причина сложнее: в русском языке есть похожие слова, например «анАлог», где ударение ставится не на последний слог. На то в языке есть свои правила, а люди, не имеющие образования в области языка, их обычно не знают. Возникает путаница, и в итоге ударение в слове «каталог» ставится не туда.
Комментирует Ольга Должикова:
— Тут нужно отметить, что русский язык не так прост. Это во французском языке есть стандартные ударения во всех случаях, в русском языковая практика слишком сложна и не получится запомнить все правила настолько, чтобы на лету использовать их в нужной ситуации. Но можно сказать совершенно точно: правила русского языка — это договор, который мы заключили, когда родились и выросли в нашей стране. Если вы будете его нарушать, последствия будут такими же, как если бы вы нарушили договор в любой другой области жизни: вы будете отторгнуты.
Другие слова, в которых часто ставят ударение неправильно
Слово «каталОг» не одиноко: у него есть много коллег-слов, в которых люди неправильно ставят ударения.
Но с этим можно что-то сделать: разберитесь с происхождением этих слов. Найдите правило, по которому ударение в этих словах ставится так, а не иначе. Поймите причину, из-за чего их часто произносят неправильно. В результате вы заметите, что начали говорить грамотно.
Вот лишь некоторые примеры таких слов:
- «одноврЕменно» или «одновремЕнно»: правильно «одновремЕнно»;
- «слИвовый» или «сливОвый»: правильно «слИвовый»;
- «щАвель» или «щавЕль»: правильно «щавЕль»;
- «дОговор» или «договОр»: правильно «договОр»;
- «квАртал» или «квартАл»: правильно «квартАл».
Список источников
1. Шанский Н. Этимологический словарь русского языка.
2. Кузнецов С. Большой толковый словарь русского языка. 2000.
Автор: Андрей Дорофеев
Эксперт: Ольга Должикова, учитель русского языка и математики с 33-летним стажем работы в школе