«КаталОг» или «катАлог»: на какой слог падает ударение

— В работе с детьми нельзя преуменьшать влияние прояснения этимологии на понимание слова и, как следствие, правильность простановки в нем ударения. Расскажу случай из своей практики: ребенок постоянно говорил слово «квартал» с ударением на первый слог. Я спокойно поправляла его, но это ничего не меняло. Как педагог я понимала, что причина того, что он не может научиться простой вещи, лежит в другом. Тогда я взяла словарь и разобрала с ребенком на картинках, что значит слово «квартал». Естественно, он его не знал — ни одной из дефиниций. Единственное, что он слышал — это выражение «на квАртале» от отца и его друзей. После прояснения этимологии слова я еще раз сказала мальчику, куда правильно ставить ударение, он понял и действительно после этого стал говорить правильно. Слово «каталог» в этом плане никак не отличается от слова «квартал»: его понимание приведет к правильному применению.