Кассовые сборы фильма «Алиса в стране чудес» превысили 1 млрд рублей

Музыкальный фильм «Алиса в стране чудес» — это современная экранизация детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого, созданного по мотивам произведения Льюиса Кэрролла. Алису исполнила Анна Пересильд, известная по роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Роль Шляпника сыграл актер Милош Бикович, который играл в таких картинах, как «Холоп» и «Вызов». Также в проекте приняли участие Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман.