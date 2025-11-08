Популярные темы
Кассовые сборы фильма «Алиса в стране чудес» превысили 1 млрд рублей

Фильм вышел в российских кинотеатрах 23 октября и заработал в стартовый день более 30 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Кассовые сборы художественного фильма «Алиса в стране чудес» режиссера Юрия Хмельницкого превысили 1 млрд рублей на 17 день в российском проката. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Общие сборы по состоянию на 8 ноября составили 1 008 224 750 рублей, указано на сайте ЕАИС. Фильм вышел в российских кинотеатрах 23 октября и заработал в стартовый день более 30 млн рублей.

Музыкальный фильм «Алиса в стране чудес» — это современная экранизация детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого, созданного по мотивам произведения Льюиса Кэрролла. Алису исполнила Анна Пересильд, известная по роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Роль Шляпника сыграл актер Милош Бикович, который играл в таких картинах, как «Холоп» и «Вызов». Также в проекте приняли участие Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман.