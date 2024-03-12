Кассианов день. Что можно и что нельзя делать 13 марта 2024 года

Иоанн Кассиан получил прозвание Римлянин по месту рождения и языку, на котором писал, но духовной родиной святого всегда был православный Восток. Стал монахом он в Вифлеемской обители, рядом с местом, где родился Иисус. Прожив там 2 года он, вместе с духовным братом Германом отправился в путешествие по Фиваиде и Скитской пустыне. 7 лет они набирались духовного опыта, а затем, проведя время в затворе, отправились в Константинополь, где слушали святого Иоанна Златоуста. Там Кассиан принял сан диакона, а затем возглавил посольство к папе Иннокентию I в Рим.