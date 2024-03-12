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Кассианов день. Что можно и что нельзя делать 13 марта 2024 года

13 марта 2024 года Церковь чтит память Преподобного иеромонаха Кассиана Римлянина. Продолжается сырная неделя, которая готовит верующих к Великому посту.
Источник: Аргументы и факты

Кто такой Иоанн Кассиан Римлянин?

Иоанн Кассиан получил прозвание Римлянин по месту рождения и языку, на котором писал, но духовной родиной святого всегда был православный Восток. Стал монахом он в Вифлеемской обители, рядом с местом, где родился Иисус. Прожив там 2 года он, вместе с духовным братом Германом отправился в путешествие по Фиваиде и Скитской пустыне. 7 лет они набирались духовного опыта, а затем, проведя время в затворе, отправились в Константинополь, где слушали святого Иоанна Златоуста. Там Кассиан принял сан диакона, а затем возглавил посольство к папе Иннокентию I в Рим.

Благодаря ему в Галлии впервые были созданы мужской и женский монастырь. Также его перу принадлежит 12 книг, устанавливающих монастырский порядок. Эти произведения много сделали для иноческой общежитской жизни. По словам Иоанна Лествичника, «великий Кассиан рассуждает превосходно и возвышенно». Иоанн прожил долгую жизнь, он мирно почил в 435 году.

Что можно делать 13 марта 2024 года?

— Отличный день для долгих прогулок.

— Хороший день, чтобы сделать несколько добрых дел.

— Один из последних дней перед Великим постом — есть можно все и с аппетитом.

Что нельзя делать 13 марта 2024 года?

— Нельзя ругаться и выяснять отношения.

— Нельзя злиться.