Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каскадер установил новый мировой рекорд. Видео

Он двигался за мотоциклом, движущимся на скорости более 200 километров в час.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

Мотоциклист-каскадер Джонни Дэвис установил новый мировой рекорд по скольжению за мотоциклом. На взлетно-посадочной полосе аэродрома Элвингтон в Йоркшире (Англия) мужчина разогнал своего «железного коня» до 256,7 километров в час, спрыгнул на асфальт и ухватился за специально спроектированный задний поручень.

Каскадер скользил за мотоциклом при помощи модифицированных ботинок с титановой подошвой. Эти «лыжи» заискрились во время езды и даже создали небольшую подъемную силу.

По словам Дэвиса, во время скольжения его левая нога взлетела в воздух.

Предыдущий рекорд был установлен Гэри Ротвеллом из Ливерпуля в 1999 году. Тогда он скользил за мотоциклом со скоростью 251,54 километра в час.

Ранее голландец побил мировой рекорд по хождению босиком.