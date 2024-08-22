Каскадер установил новый мировой рекорд. Видео

Мотоциклист-каскадер Джонни Дэвис установил новый мировой рекорд по скольжению за мотоциклом. На взлетно-посадочной полосе аэродрома Элвингтон в Йоркшире (Англия) мужчина разогнал своего «железного коня» до 256,7 километров в час, спрыгнул на асфальт и ухватился за специально спроектированный задний поручень.