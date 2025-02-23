Кашляют до рвоты. Что за мощный вирус с температурой под 40 косит россиян

Как сообщил aif.ru профессор, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, научный руководитель центра аллергологии НИКИ Детства Андрей Продеус: "Грипп и ОРВИ опасны для всех. Но повышенную опасность они представляют для двух возрастных групп: дети младшего возраста и люди старшего возраста. Особенно те, у кого есть хронические заболевания: почек, сердца и сосудов, в том числе гипертония, перенесённые инсульты.