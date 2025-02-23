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Кашляют до рвоты. Что за мощный вирус с температурой под 40 косит россиян

В России вспышка вируса, который вызывает высокую температуру и сильный кашель. В зоне риска — дети и пожилые люди.

Источник: Unsplash.com

В ряде регионов России зарегистрирована вспышка заразной болезни, который вызывает резкий скачок очень высокой температуры и сильный кашель. Сразу в нескольких городах страны регистрируются случаи, когда люди болеют целыми семьями.

По данным Роспотребнадзора, общее количество зарегистрированных случаев достигло 932 тысяч, и превышение среднероссийского показателя отмечено в 49 регионах. В 30 субъектах страны количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в основном анализы, сданные заболевшими, показывают ОРВИ разного характера. До трети болеющих имеют ринавирус.

Эта болезнь обычно характеризуется-ка краз высокой температурой, кашлем и чиханием. Ринавирус может быть опасен для детей.

Также выявляется РС-вирус.

Третий по частоте регистрируемый вид, вызывающий простудные симптомы, — грипп. Он регистрируется у 17,3% болеющих. Как сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чулонов, это на 3,6% больше, чем неделей раньше.

Кто в зоне риска?

Как сообщил aif.ru профессор, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, научный руководитель центра аллергологии НИКИ Детства Андрей Продеус: "Грипп и ОРВИ опасны для всех. Но повышенную опасность они представляют для двух возрастных групп: дети младшего возраста и люди старшего возраста. Особенно те, у кого есть хронические заболевания: почек, сердца и сосудов, в том числе гипертония, перенесённые инсульты.

Как защитить от болезни себя и близких?

Нужно соблюдать стандартные меры профилактики ОРВИ:

  • регулярно мыть руки с мылом и использовать антисептики;
  • не трогать лицо грязными руками;
  • регулярно проветривать помещения;
  • избегать мест скопления людей.