Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Картофель и мужское либидо — новейшее открытие учёных

Эксперты передового медицинского центра университета Мэриленд опубликовали неожиданные итоги исследования о влиянии популярного овоща на мужское либидо.

Источник: Freepik

Секрет такого неожиданного эффекта картофеля кроется, как выяснилось, в его составе. Доподлинно известно, что этот древнейший овощ буквально напичкан макро- и микроэлементами: железо, фосфор, кальций, магний и цинк, а также витамины С и В6.

Однако на мужское либидо наибольшее влияние оказывают картофельные углеводы. Именно они расширяют кровеносные сосуды, снабжающие кровью мужские половые органы.

Правда, учёные допускают важную оговорку (она подтвердилась годами исследований) о том, что при употреблении картофеля важен способ его обработки.

Как это ни печально для любителей фри (блюдо чаще всего выбирают мужчины), но наряду с чипсами такой картофель только отнимет мужское здоровье. Причина в крахмале и токсичных веществах, которые выделяются при обжаривании.

Зато учёные выявили самый полезный для мужского либидо способ приготовления картофеля — это запекание (в идеале вместе с кожурой). При таком подходе повысится не только половая сила, но ещё снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.