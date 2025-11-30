Картину Рубенса «Христос на кресте» продали за €2,3 млн

В то же время Осена допустил, что с большой долей вероятности картина отправится за пределы республики. «Политическая ситуация во Франции сложная, и депутаты не нашли ничего лучше, чем задуматься о введении налога на предметы искусства, — отметил он. — Ощущение, что делается все для того, чтобы эта картина уехала за границу — вот что драматично. Правительство не понимает, что предметы искусства нужно поддерживать и рассматривать как полезные активы». По мнению главы аукционного дома, такая политика властей в этом вопросе не слишком дальновидна и может навредить имиджу Франции.