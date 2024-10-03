Картина, купленная за $50 на распродаже, оказалась утерянной работой Эмили Карр

Аллен Трейбитц, оценщик и арт-дилер с опытом работы более 40 лет, обнаружил на гаражной распродаже в Хэмптонс-Барнс (США) необычную картину. Решив ее приобрести, он заплатил всего $50 (~ 4800 рублей). Позднее Трейбитц выяснил, что купленная работа оказалась утраченным полотном канадской художницы Эмили Карр, что оценивается примерно $200 тысяч (~ 12 млн рублей).