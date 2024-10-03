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Картина, купленная за $50 на распродаже, оказалась утерянной работой Эмили Карр

Практически столетие работа пылилась в одном из амбаров Хэмптонс-Барнс (США). Владельцы, не зная о ценности картины, продали ее на распродаже всего за $50 (~ 4800 рублей).

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Heffel Fine Art Auction House

Аллен Трейбитц, оценщик и арт-дилер с опытом работы более 40 лет, обнаружил на гаражной распродаже в Хэмптонс-Барнс (США) необычную картину. Решив ее приобрести, он заплатил всего $50 (~ 4800 рублей). Позднее Трейбитц выяснил, что купленная работа оказалась утраченным полотном канадской художницы Эмили Карр, что оценивается примерно $200 тысяч (~ 12 млн рублей).

Известно, что Карр написала полотно с изображением медведя гризли на вершине мемориального тотемного столба в 1912 году, стремясь задокументировать художественное наследие общин коренных народов Британской Колумбии.

Примерно в 1930-х годах художница подарила картину друзьям. С тех пор она хранилась в одном из амбаров Хэмптонс-Барнс, считаясь «утерянной» для истории.

Трейбитц поделился, что 20 ноября 2024 года обнаруженная работа будет представлена на аукционе в Торонто (Канада). До этого момента полотно будет выставлено в галереях Heffel в нескольких городах.

Ранее рассказывали, что в Италии нашли новую картину Пикассо.