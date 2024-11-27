Картина Джорджа Стаббса будет выставлена на аукцион впервые за 50 лет

Точно неизвестно, когда Стаббс написал эту работу, однако эксперты предполагают, что она была закончена в 1766 году. В этом же году Стаббс представил публике работу «Анатомия лошади», что привело его к славе и признанию. Сегодня он известен как величайший художник-анималист XVIII века.