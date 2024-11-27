Картина Джорджа Стаббса будет выставлена на аукцион впервые за 50 лет

Картину «Бургосская легавая» британского художника Джорджа Стаббса продадут в Лондоне на следующей неделе примерно за $2,5 млн (~ 272, 4 млн рублей). Высокая стоимость обусловлена тем, что полотно будет выставлено на аукцион впервые более чем за 50 лет. Об этом пишет CNN.
Точно неизвестно, когда Стаббс написал эту работу, однако эксперты предполагают, что она была закончена в 1766 году. В этом же году Стаббс представил публике работу «Анатомия лошади», что привело его к славе и признанию. Сегодня он известен как величайший художник-анималист XVIII века.
Сообщается, что картина, на которой изображена бургосская легавая, в последний раз выставлялась на продажу в 1972 году, тогда ее приобрели за $37,7 тыс (~ 4,1 млн рублей).
Эксперты рассказали, что Стаббс создал две версии картины, они почти идентичны, за исключением незначительных различий в пейзаже.
Вторая версия в настоящее время находится в коллекции Новой пинакотеки в Мюнхене (Германия). На двух полотнах изображена бургосская легавая — порода, которая была завезена в Англию из Испании в начале XVIII века. Эти собаки ценились спортсменами за послушание и охотничьи навыки.
Ранее рассказывали, что витраж от «Тиффани» продали на аукционе за рекордную стоимость.