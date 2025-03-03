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Картина «Анора» получила Оскар в номинации лучший фильм

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Кинокартина «Анора» американского режиссера Шона Бейкера получила премию «Оскар» в номинации лучший фильм, свидетельствует трансляция церемонии.

Источник: AP/Invision

Самого Бэйкера удостоили статуэтки за лучшую режиссерскую работу.

Снимавшаяся в победившем фильме американка Майки Мэдисон также завоевала премию в номинации «лучшая женская роль». Россиянин Юра Борисов, сыгравший роль в этой картине, не смог получить «Оскар» за лучшую актерскую игру второго плана.

Всего за звание лучшего фильма боролись десять картин, включая «Бруталист» режиссера Брэди Корбета, «Боб Дилан: Никому не известный» Джеймса Мэнголда, «Конклав» режиссера Эдварда Бергера, «Дюна: Часть вторая» Дэни Вильнева, «Эмилия Перес» режиссера Жака Одиара, а также кинофильмы «Я все еще здесь», «Мальчишки из “Никеля”», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».