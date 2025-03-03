Картина «Анора» получила Оскар в номинации лучший фильм

Всего за звание лучшего фильма боролись десять картин, включая «Бруталист» режиссера Брэди Корбета, «Боб Дилан: Никому не известный» Джеймса Мэнголда, «Конклав» режиссера Эдварда Бергера, «Дюна: Часть вторая» Дэни Вильнева, «Эмилия Перес» режиссера Жака Одиара, а также кинофильмы «Я все еще здесь», «Мальчишки из “Никеля”», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».