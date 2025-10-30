Картаполов рассказал, к чему приведут испытания ядерного оружия в США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Он отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
«Надо понимать, о каком испытании идет речь, потому что есть же соглашение о непроведении испытаний путем подрыва ядерных зарядов, ни подземных, ни тем более атмосферных, подводных, надводных и прочих», — сказал Картаполов.
По его словам, проведение испытаний станет возвратом к эпохе абсолютной непредсказуемости и открытого противостояния.
«Ведь для этого и заключались эти договора, соглашения, чтобы понизить планку противостояния. Но сейчас все время потихоньку к ней возвращаемся. В конце концов мы жили в такой ситуации, когда было два блока, когда была холодная война. Ничего хорошего в этом нет, но и страшного особо ничего в этом нет. По крайней мере все понятно, без фальшивых улыбок, ненужных объятий и пакостей за спиной», — отметил парламентарий.