Картаполов — о деле Тимошенко: Пауки в банке начинают пожирать друг друга

Ранее НАБУ опубликовало запись разговоров Тимошенко с депутатами Верховной рады, где, как утверждают силовики, обсуждался подкуп и схема голосований. По данным ведомства, запись сделана 12 января: на ней Тимошенко якобы обсуждает размер и периодичность выплат за голосования на сессиях Рады, а также предлагает определённую линию поведения по кадровым назначениям и законопроектам. Сообщается, что Тимошенко предъявили обвинение, ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Сама политик обвинения отрицает.