Экс-нардеп: кто не позволит Зеленскому разрешить русский язык на Украине

«В таком случае его снесут нацисты, причем моментально. Действия Зеленского будут расценены в качестве предательства идеологии, которую он же сам внедрил в государстве и в вооруженных силах. Поэтому он ни от чего не откажется и никакие решения не примет. В парламент только успеют внести проект, а националисты его уже гранатами забросают. Они же понимают, что, демонтируя одни какие-то вещи, будет меняться политический режим, а для них это приговор. Они не могут с этого пути свернуть, слишком далеко зашли», — подчеркнул бывший украинский депутат.