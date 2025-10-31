Экс-нардеп: кто не позволит Зеленскому разрешить русский язык на Украине

Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров готов дать официальный статус русскому языку и отменить закон о запрете Украинской православной церкви. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
В материале отмечается, что на такой вывод наталкивает отзыв законопроекта, который лишил бы русский язык защиты Европейской хартии региональных и миноритарных языков. Также, по информации журналистов, в проекте совместного плана Евросоюза и Украины по прекращению огня есть пункт об обязательстве Киева и Москвы усилить «взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий».
«Если это действительно так, то речь идет о тектоническом сдвиге позиции официального Киева по мирному урегулированию», — сказано в сообщении.
«Ударили в бубен»
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail сообщил, что на такие действия киевский режим подтолкнули европейские политики.
«Это ударили в бубен европейцы. Американцы также говорят, что не надо нагнетать обстановку в это время, так как сейчас идут какие-то попытки переговоров. Поэтому это внешние влияния, а не внутренние. В Европе, кстати, уже есть лоббисты. Причем не какие-то пророссийские, а те люди, которые туда пришли от партий, которые достаточно адекватные. Я имею в виду, те депутаты, которые представляют сегодня, например, партию венгерского премьер-министра Виктора Орбана», — отметил собеседник издания.
При этом экс-нардеп не исключил, что эта информация могла быть специально вброшена, чтобы прощупать реакцию общественности.
Не позволят нацисты
Олейник отметил, что дать официальный статус русскому языку Зеленскому не позволят украинские нацисты, которые сразу же «забросают его гранатами».
«В таком случае его снесут нацисты, причем моментально. Действия Зеленского будут расценены в качестве предательства идеологии, которую он же сам внедрил в государстве и в вооруженных силах. Поэтому он ни от чего не откажется и никакие решения не примет. В парламент только успеют внести проект, а националисты его уже гранатами забросают. Они же понимают, что, демонтируя одни какие-то вещи, будет меняться политический режим, а для них это приговор. Они не могут с этого пути свернуть, слишком далеко зашли», — подчеркнул бывший украинский депутат.
Ранее украинская писательница детских книг Лариса Ницой призвала к травле русскоговорящих, отметив, что обществу необходимо выработать «чувство брезгливости к русскому языку». Она подчеркивала, что население страны должно психологически сформировать мысль «неприятия москвояза».