Карта трудового рабства в России: почему жертвами все чаще становятся участники СВО

В мае участник СВО оказался в трудовом рабстве в Подмосковье. Об этом журналистам сообщил Telegram-канал «Русская община ZOV». Нашли бойца благодаря действиям командира, который обратился к общественникам.
Выяснилось, что во время отпуска в столице мужчина познакомился с неизвестными на Ленинградском вокзале, и они предложили военному выпить. Мужчина не запомнил деталей, но в итоге оказался в микрорайоне Клязьма, где его насильно удерживали и заставляли работать. Спустя некоторое время участнику спецоперации удалось связаться с командиром и он сообщил о своем местонахождении. В результате розыскных мероприятий мужчину удалось найти.
В декабре 2024 года Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Гольяновских рабов» и установил, что российское законодательство не предусматривает эффективного наказания за торговлю людьми, принудительный труд и рабство.
Эти выводы с 2012 года подтверждают не только общественники, но и депутаты Госдумы. А если верить западному проекту «Индекс рабства», то Россия занимает верхние позиции международного рейтинга. При этом чиновники пока не понимают масштаба проблемы и часто закрывают на нее глаза, ведь чаще всего она касается больных или зависимых людей. Но последние случаи говорят о том, что ряды современных рабов пополняют не только неблагополучные слои населения, но и участники СВО.
В России рабов как граждан в Латвии
По версии Global Slavery Index (индекс, оценивающий численность людей, живущих в современном рабстве в 167 странах), на тысячу россиян якобы приходится аж 13 невольных работников — это 1,8 миллиона человек. Об этом с экранов центральных телеканалов неоднократно упоминали активисты.
Эксперты отмечают, что наибольшее количество трудовых рабов находится в южной части России: Ростовской, Волгоградской, Воронежской областях, в Краснодарском крае, а также в республиках Дагестан, Адыгея и в Чечне.
«Вопрос трудового рабства в России стоит остро», — считает депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Свинцов.
Хотя наибольшее количество жертв обнаруживается на юге страны, мнение, что только там можно попасть в неволю, ошибочно.
«Во всех регионах [рабство] распространено. От географии зависят только виды деятельности, потому что это тот фактор, который складывается из экономики и из климата региона», — пояснила в разговоре с редакцией ВФокусе Mail координатор волонтерского движения «Альтернатива» Арина Файрушина, организации, которая специализируется на спасении людей из трудового рабства.
По последним расчетам международных организаций, со времен пандемии CoViD-19 объемы рынка трудового рабства во всем мире увеличились на 25%. При этом за последние пять лет в нашей стране появились две основные новые тенденции, которые только способствуют росту числа жертв: возникновение такого явления, как треш-стриминг, и попадание в рабство военных — участников СВО.
Распространенность трудового рабства в России также подтверждают в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», который достаточно часто получает заявки о пропавших, впоследствии обнаруженных в неволе.
«Жертвой может быть кто угодно: человек, потерявший работу, столкнувшийся с проблемами со здоровьем, лишенный социальной поддержки. Они становятся уязвимыми», — отметила руководитель инфогруппы отряда «ЛизаАлерт» Наталья Дементьева.
Где больше всего трудовых рабов
Эксперты отмечают, что в России встречаются все известные формы современного рабства: от торговли людьми до принудительного брака. Самая распространенная — рабский труд, в котором можно отдельно выделить принудительное попрошайничество. Но на этом отличия от других центров работорговли не заканчиваются.
Если, например, в «Золотом треугольнике» трудовое рабство является элементом организованной преступности, доходы с которого преступные группировки зачастую используют для покупки оружия и производства наркотиков, то в России оно, похоже, редко сочетается с другими незаконными схемами.
Использование рабского труда само по себе очень доходное предприятие. Таких случаев немало, когда именно рабский труд и является тем единственным, из чего извлекают прибыль.
В особенности это касается центральной части России, где распространены так называемые работные дома — это псевдореабилитационные центры для бездомных и других людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. У владельцев может быть один такой дом или целая сеть.
Общественники утверждают, что организовать такой «бизнес» не сложно. Для этого необходимо просто найти помещение, поселить в него людей и вывозить их на работу, а заработанное присваивать. Поскольку такие работные дома не зарегистрированы, а их владельцы в лучшем случае оформлены как индивидуальные предприниматели, оставаться в «серой зоне» закона не составляет труда.
«Работные дома — это обычно частные строения или квартиры, где содержатся люди. Условия очень сильно разнятся от сильно нечеловеческих до более-менее приемлемых. Люди не получают практически ничего, или та плата уходит на сигареты и на средства первой необходимости», — объяснила координатор движения «Альтернатива».
В отдаленных регионах распространено рабовладельчество на уровне отдельно взятых семей. Такие семьи держат небольшие хозяйства и привлекают людей в качестве помощников. У жертв отбирают документы, селят, как правило, в обычные сараи. Люди работают бесплатно и не могут самостоятельно уехать. Однако в данном случае речь не идет о прибыли. Таким образом семья просто экономит деньги.
«Сфера деятельности трудового раба будет зависеть от того региона, в котором это происходит. И здесь можно отталкиваться от экономической направленности региона», — отметила Файрушина.
По ее словам, в северной части страны рабский труд распространен в сферах рыбной ловли и лесозаготовки, на юге — в основном на фермах, полях и кирпичных заводах. В работных домах Центральной России жертв принуждают к труду на стройках. Приходится также заниматься сбором металла на свалках.
Христарадники — мошенники или жертвы?
Также одним из основных направлений современного рабства в России до сих пор остается «нищенская мафия». Принудительное попрошайничество относится как к организованной преступности, так и к «частной». По оценкам «Альтернативы», около 40% так называемых христарадников на улицах — рабы. Организаторами «бизнеса» преимущественно являются цыгане. В среднем просящие милостыню зарабатывают до 5 тысяч рублей за день, в столице эта сумма может увеличиваться и до 10 тысяч.
23 апреля в Балашихе прошло первое судебное заседание по делу гражданки Украины, которая, по версии следствия, принуждала пятерых пожилых белорусов попрошайничать на улицах Подмосковья. Как сообщают общественники, как минимум одного из пострадавших женщина якобы купила у гомельских цыган за 60 тысяч рублей.
Жертвы жили в квартире, которую арендовала Наталья. Ежедневно мужчин развозили по точкам, раз в пару часов у них забирали «заработанные» деньги и продукты. Регулярные избиения и психологическое насилие привели к тому, что из пятерых пострадавших заявление в полицию написал всего один, остальные заявили, что «работали» по собственной воле.
«Они рассказывают историю о том, что были ранены в бою, потеряли конечность и теперь вынуждены себе на лечение собирать, прося милостыню. Со временем их будет становиться только больше. Далеко не все из них в действительности будут вообще какое-то отношение иметь к военной службе, к СВО или к чему-то подобному», — предполагает Арина Файрушина.
Как треш-стриминг связан с рабством
После пандемии в связи с активной цифровизацией населения в сфере российского трудового рабства появилась новая ниша — треш-стриминг. Несмотря на то что в августе 2024 года вступили в силу законодательные поправки, запрещающие публикацию таких стримов, их продолжают выпускать.
Трансляции имеют идентичное содержание: люди в прямом эфире употребляют алкоголь и за плату от зрителей издеваются над жертвами. В центре происходящего чаще всего оказываются люди с умственными отклонениями, инвалиды, недееспособные. Их избивают, делают на лице татуировки, в некоторых случаях даже принуждают к сексуальным контактам в кадре.
В 2022 году в подобную ситуацию попал 21-летний Владимир из Оренбургской области. Его принуждали к участию в треш-стримах больше года. Парня регулярно били, делали на лице и голове татуировки и заставляли сниматься в сценах интимного характера. Сестра Владимира долгое время не могла установить его местонахождение — он не выходил на связь. Пострадавшего отпустили весной 2023 года, когда полиция завела уголовное дело об истязаниях.
Такие истории не являются единичными случаями. Различные благотворительные организации, работающие с инвалидами и другими людьми с особенностями, продолжали сообщать о вовлечении подопечных в треш-стримы даже после принятия поправок к закону.
Вербовка происходит достаточно просто. Жертвам пишут в социальных сетях с предложением заработать и стать известными. На первых порах людей только спаивают, но спустя некоторое время у них отбирают документы и начинают принуждать к созданию более извращенного контента. Жертв запирают, лишают связи, перестают давать им деньги, а в случаях с дееспособными инвалидами оформляют на них кредиты.
Не Родину защищать, а чужие коровники убирать
Стоит отметить, что махинации на теме СВО не ограничиваются только принудительным попрошайничеством. В последний год на рынке трудового рабства сформировалось еще одно новое направление: вербовщики стали набирать действующих участников и ветеранов спецоперации.
Сами военнослужащие стали новой уязвимой категорией, потому что под видом заключения контрактов людей вербуют в те же работные дома и на фермы, — отметили в «Альтернативе».
За последний год участились случаи вербовки военнослужащих, прибывших в отпуск или получивших ранения. Людей перехватывают до того, как они успевают добраться до части. Злоумышленники отправляют жертв в работные дома и переоформляют банковские карты для получения выплат.
«У цыган это стало прям одной из любимых схем. Человека разыскивают родственники, на человека уже возбуждают уголовное дело за то, что он не вернулся вовремя в часть. А потом выясняется, что он или, выходя из больницы, с кем-то познакомился, или, когда пришел в отпуск, на радостях там с кем-то выпил и в себя приходит уже в каких-то загородных непонятных пристройках. Его очень долго и успешно обрабатывают, в ходе чего он просто лишается всех тех выплат, которые у него были. Еще и вдобавок последующие выплаты тоже приходят на карты мошенникам», — объяснила Арина Файрушина.
В сентябре в поселке Ровно Тульской области из рабства освободили 10 человек, включая ветерана СВО. Мужчина после завершения службы по контракту приехал в Москву, потратил почти все заработанные деньги и в поисках заработка наткнулся на цыган. Они предложили работу в садах, перевезли жертву в соседний регион и поселили в барак с антисанитарными условиями. За непослушание или желание отдохнуть невольников били.
Рабовладельцы не только спекулируют на теме спецоперации, но и зарабатывают. В августе прошлого года двое россиян — Андрей и Николай — оказались в рабстве у цыган в Курской области. В разные дни в Москве к ним подошли люди с предложением подработать на перевозке мебели. Мужчины согласились, и их привезли рыть окопы.
Жертв вербуют даже через «Госуслуги»
Традиционно вербовка жертв происходит «по старинке». Человек приезжает в крупный город на заработки. На вокзале или остановке к нему подходят вербовщики и предлагают помощь с работой. Когда жертва соглашается, ее ведут выпить, после чего под предлогом переночевать вывозят на рабочую территорию и отбирают документы, в некоторых случаях также заставляя написать расписку о добровольном труде.
Еще один сценарий вербовки начинается с бумажных объявлений на столбах. Как правило, эти объявления расклеивают организаторы работных домов. Выглядят они как реклама реабилитационных центров: «работа с проживанием», «помощь в трудной жизненной ситуации» и тому подобное.
Свежий вариант — вакансии на популярных платформах поиска работы. Таким образом можно попасть и в работный дом, и в «Золотой треугольник», и на крупный завод с рабскими условиями. В таких вакансиях нет требований к уровню образования, возрасту, опыту, но при этом работодатель предлагает высокую зарплату. Также подобные предложения о работе не имеют четкого описания того, чем придется заниматься.
Бытует мнение, что в трудовое рабство чаще всего попадают мигранты из Средней Азии, но информация в открытых источниках говорит об обратном. Различные организации, занимающиеся проблемой принудительного труда, отмечают, что в половине случаев все-таки фигурируют наши сограждане.
Мы не можем сказать, что мигранты к нам обращаются гораздо чаще, чем граждане собственной страны, это было бы неправдой. Но мигранты действительно являются уязвимой категорией населения, — пояснила представитель движения «Альтернатива».
При этом она добавила, что в последние пару лет волонтеры стали чаще получать обращения от мигрантов из Узбекистана и Казахстана. Истории у всех идентичные: люди откликаются на вакансии на крупных профильных порталах, договариваются о встрече с «работодателями», после чего их автобусами ввозят в Россию, отбирают паспорта и дают подписать трудовой договор, своими условиями отдаленно относящийся к Трудовому кодексу РФ.
По такому договору человек добровольно отдает свой паспорт, чтобы работодатель сделал ему разрешение на работу и регистрацию, а также обязуется отработать около 10 смен, что является условием возвращения документов. Кроме того, в условиях прописаны вычеты с каждой «зарплаты» за проезд и проживание. В итоге жертва за все время работы получает в лучшем случае три тысячи рублей.
В группу риска также входят бездомные, инвалиды, люди с ментальными расстройствами, с зависимостями, одинокие пенсионеры, сироты, бывшие заключенные.
«Эти категории чаще других становятся жертвами, потому что кажутся “незаметными” для общества и правоохранительных органов», — отметила представитель «ЛизаАлерт» Наталья Дементьева.
Однако с развитием различных интернет-ресурсов круг россиян, рискующих попасть в трудовое рабство, начал расширяться. В рамках использования темы СВО возникло еще одно нововведение — людей стали вербовать с помощью «Госуслуг».
Осенью 2024 года Анна (имя изменено) подала через портал заявление о поступлении на военную службу. Через несколько дней с ней связались по телефону, чтобы подтвердить заявку, и сказали ехать в пункт сбора в Москве. Там ее встретили и сразу посадили на поезд до Перми, где пересадили в автобус, набитый людьми.
Все это время у Анны не было подозрений, гарантией было заявление, поданное на официальном ресурсе. В итоге женщину привезли на загородную ферму и вместе с остальными поселили в заброшенном здании. На месте ей сказали, что придется работать на птицефабрике. Пострадавшая не стала ждать начала работ и сбежала.
Также рискуют попасть в рабство путешествующие по южным регионам России. Для этих территорий характерна такая схема вербовки, когда человеку предлагают подвезти. Независимо от того, соглашается жертва или нет, ее сажают в машину и увозят на рабочую территорию.
Почему в XXI веке рабство остается проблемой
На первый взгляд может казаться, что бороться с трудовым рабством в современном обществе достаточно легко: во многих историях люди сами связываются с волонтерами или полицией, законодательство предусматривает наказание за использование рабского труда, а многие преступники сами не сильно скрывают свою деятельность. Однако не все так просто.
Основная сложность при спасении жертвы — установить ее местоположение. Даже если человек смог сохранить телефон, он может находиться в местности без связи или его перевозили так, что он сам не понимает, где находится. Да и адрес есть далеко не всегда — многие оказываются на территориях в полях или горах.
Есть и второй вариант спасения — когда родственники или знакомые жертвы заявляют о пропаже. Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» тоже работает с такими заявлениями. При этом, по словам руководителя инфогруппы отряда, такая работа требует особого подхода.
Мы строго придерживаемся законодательства и в случае малейшего подозрения на насильственное удержание человека сразу информируем правоохранительные органы, — рассказала в разговоре с редакцией Наталья Дементьева.
Также поисковики активно взаимодействуют с организациями, специализирующимися на спасении жертв рабства. Как только выясняется, что человека удерживают против воли, отряд передает всю информацию специалистам и при необходимости проводит совместную работу.
Несмотря на отлаженные механизмы, «ЛизаАлерт» все же сталкивается с проблемами при отработке таких заявок. Главная сложность — сокрытие самого преступления. Поэтому поисковики вынуждены фиксировать нарушения прав человека, чтобы обратиться в правоохранительные органы.
«Даже если такие места удается выявить, доказать факт удержания человека насильно крайне сложно. Многие пострадавшие, находясь под давлением или страхом, отказываются от претензий», — пояснила Дементьева.
Кроме того, в случаях, связанных с участниками СВО, проблемой становится само российское законодательство, которое запрещает публикацию личных данных военнослужащих. В результате при поиске невозможно использовать ориентировки.
Бывают и такие случаи, когда правоохранительные и государственные органы отказываются содействовать в спасении человека. Если волонтерам удается вывезти человека с рабочей зоны, встает вопрос оформления новых документов. От региона к региону сложность прохождения этой процедуры отличается.
«Как правило, такие люди уже настолько потеряли веру во власть, в государство, в какой-то возможный положительный исход их жизни и судьбы в целом. И поэтому они ни в полицию, никуда не обращаются, а просто работают там, где им прикажут. Фактически — за еду», — объясняет депутат Андрей Свинцов.
В 2019 году пленум Верховного суда России вынес постановление о судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми. Согласно документу, согласие жертвы не должно влиять на квалификацию преступления. Но, как показывает практика, это утверждение не учитывается правоохранительными органами.
«Огромной проблемой также является вопрос квалификации преступлений. Например, некоторые случаи квалифицируют по статье о мошенничестве или вообще как нарушение трудового законодательства», — отметил адвокат по уголовным делам Тарас Грабовенко.
В российском законодательстве закреплено понятие принудительного труда, которое включает в себя работу, выполняемую под угрозой без возможности отказаться. В Уголовном кодексе есть статья об использовании рабского труда, который характеризуется точно так же. При этом Трудовой кодекс разрешает использование принудительного труда, например, в сфере исполнения наказаний.
Также в раскрытии фактов трудового рабства играет роль то, что жертва сама может оказаться на скамье подсудимых, если совершала преступления по принуждению. Законодательство не предусматривает какие-то особые механизмы защиты в таких случаях.
«На практике доказать принуждение к совершению преступления крайне тяжело. Фактически жертве необходимо доказать свою невиновность — например, что ее запугивали, применяли насилие, вводили в заблуждение. Для этого требуется помощь адвоката, на которого у подавляющего большинства жертв банально нет денег», — уверен Грабовенко.
По мнению экспертов в области современного трудового рабства, проблему получится искоренить только при проведении масштабных реформ не только в законодательстве, но и в правоохранительной системе. Редакция ВФокусе Mail отправляла запрос в МВД, но ответа не получила.