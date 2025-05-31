Карта трудового рабства в России: почему жертвами все чаще становятся участники СВО

«У цыган это стало прям одной из любимых схем. Человека разыскивают родственники, на человека уже возбуждают уголовное дело за то, что он не вернулся вовремя в часть. А потом выясняется, что он или, выходя из больницы, с кем-то познакомился, или, когда пришел в отпуск, на радостях там с кем-то выпил и в себя приходит уже в каких-то загородных непонятных пристройках. Его очень долго и успешно обрабатывают, в ходе чего он просто лишается всех тех выплат, которые у него были. Еще и вдобавок последующие выплаты тоже приходят на карты мошенникам», — объяснила Арина Файрушина.