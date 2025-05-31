Наемники из 23 стран
В Курском приграничье детально задокументировано участие иностранных наемников на украинской стороне. По оценкам российских правительственных источников, непосредственно перед вторжением на курское направление было переброшено более 500 иностранных наемников.
Из них выявлены личности около 200 «солдат удачи». Это главным образом зарубежные боевики, подписавшие контракт с тем же Инолегионом ГУР Украины. Помимо него, наемники подписывали контракты и с другими соединениями и подразделениями украинских ВСУ.
По сообщениям военнослужащих ВС РФ, в первые недели вторжения основную часть наемников составляли поляки и французы. При этом основная часть идентифицированных «серых гусей», замеченных в Курской области — это грузины.
Вторую по численности группу можно отнести к англосаксам — это наемники из США, Британии, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Далее следуют «солдаты удачи» из стран Европейского союза и Латинской Америки.
Особенности присутствия иностранцев в рядах ВС Украины в Курской области
После вторжения украинских вооруженных формирований в юго-западные районы Курской области стал популярен своего рода «туризм» — поездки различных иностранных наемников, пропагандистов и прочих в Суджу или другие оккупированные населенные пункты для съемки видеозаписей или фотографий.
Такие материалы использовались в целях демонстрации якобы участия в боевых действиях против ВС РФ или нахождения в составе украинской оккупационной группировки. Видео и фото применялись в разных целях — для информационно-психологического воздействия на аудиторию в своих странах, повышения чувства собственной значимости, сбора денег на якобы помощь украинским ВС в Курской области и так далее.
Поведение иностранных наемников на оккупированном участке отличалось жестокостью к местному населению, что фиксировалось российскими правоохранительными органами после освобождения каждого населенного пункта. Иностранные боевики также снимали видео, для которых принуждали местных жителей повторять тезисы, необходимые наемникам.
В целом, в курском приграничье наемники в украинских рядах избегали участия в высокоинтенсивных и рискованных боестолкновениях с ВС РФ. Например, грузинские и латиноамериканские боевики почти полностью были сосредоточены на пиар-акциях и криминальной деятельности, в то время как европейские и американские наемники, в том числе с боевым опытом в других горячих точках, принимали некоторое участие в попытках наступательных действий.
ЧВК
В СМИ нет официальных подтвержденных данных об участии во вторжении украинских вооруженных формирований иностранных частных военных компаний (ЧВК). Единственная организация, которая упоминается в такой роли в высказываниях экспертов и материалах СМИ — американская субкультурная группа Forward Observation Group (FOG), основанная выходцами из вооруженных сил США.
Основное занятие этой группы — распространение атрибутики с собственной символикой, в которой смешаны различные элементы сатанизма и переосмысленные детали из быта американских военных, которые присущи и понятны по большей части только им.
Нашивки и прочая атрибутика FOG активно продавались на Украине. Несколько иностранцев-участников, причисляемых к этой субкультурной группе, участвовали во вторжении в Курскую область в качестве наемников украинского Интернационального легиона сухопутных войск, курируемого Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины.
Российские военнослужащие упоминали об участии во вторжении американских и британских ЧВК, однако их наименований не приводилось. При этом, по утверждениям военных, FOG покинула Курскую область уже через неделю после вторжения.