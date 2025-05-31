В целом, в курском приграничье наемники в украинских рядах избегали участия в высокоинтенсивных и рискованных боестолкновениях с ВС РФ. Например, грузинские и латиноамериканские боевики почти полностью были сосредоточены на пиар-акциях и криминальной деятельности, в то время как европейские и американские наемники, в том числе с боевым опытом в других горячих точках, принимали некоторое участие в попытках наступательных действий.