Карта Мародеров из «Гарри Поттера» продана за рекордную сумму

Карта Мародеров, принадлежавшая дублеру Дэниела Рэдклиффа Дэвиду Холмсу, была продана на аукционе Entertainment Memorabilia в Propstore за рекордные 300 тысяч долларов, став самым дорогим реквизитом из франшизы «Гарри Поттер».
Вырученные от продажи средства пойдут в помощь Дэвиду Холмсу, бывшему дублеру-каскадеру Дэниела Рэдклиффа, который стал парализованным после того, как сломал шею на съемочной площадке в 2009 году.
«Этот аукцион был особенно значимым, поскольку Дэвид Холмс присоединился к нам в зале, чтобы представить невероятную карту Мародера, которая побила мировой рекорд по количеству самых дорогих реквизитов о Гарри Поттере, проданных на аукционе», — сказал в пресс-релизе основатель и генеральный директор Propstore, Стивен Лейн.