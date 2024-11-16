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Карта Мародеров из «Гарри Поттера» продана за рекордную сумму

Деньги пойдут на помощь актёру Дэвиду Холмсу.

Источник: AP 2024

Карта Мародеров, принадлежавшая дублеру Дэниела Рэдклиффа Дэвиду Холмсу, была продана на аукционе Entertainment Memorabilia в Propstore за рекордные 300 тысяч долларов, став самым дорогим реквизитом из франшизы «Гарри Поттер».

Вырученные от продажи средства пойдут в помощь Дэвиду Холмсу, бывшему дублеру-каскадеру Дэниела Рэдклиффа, который стал парализованным после того, как сломал шею на съемочной площадке в 2009 году.

«Этот аукцион был особенно значимым, поскольку Дэвид Холмс присоединился к нам в зале, чтобы представить невероятную карту Мародера, которая побила мировой рекорд по количеству самых дорогих реквизитов о Гарри Поттере, проданных на аукционе», — сказал в пресс-релизе основатель и генеральный директор Propstore, Стивен Лейн.