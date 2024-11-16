Карта Мародеров из «Гарри Поттера» продана за рекордную сумму

«Этот аукцион был особенно значимым, поскольку Дэвид Холмс присоединился к нам в зале, чтобы представить невероятную карту Мародера, которая побила мировой рекорд по количеству самых дорогих реквизитов о Гарри Поттере, проданных на аукционе», — сказал в пресс-релизе основатель и генеральный директор Propstore, Стивен Лейн.