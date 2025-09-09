Шесть войн России за 110 лет: почему у мирной Европы демографические потери выше, чем в РФ

За последние 110 лет Россия (включая СССР) прошла через Первую мировую, Гражданскую войну, голод 20-х и 30-х, Великую Отечественную, Афганистан, две чеченские кампании и демографический провал 90-х. Совокупные безвозвратные потери можно оценить в 80−100 миллионов человек. Для сравнения, прямые и косвенные потери США за тот же период (две мировые войны, Корея, Вьетнам, Ирак, Афганистан) едва достигают 5−7 миллионов. Европа (без России) потеряла около 40−50 миллионов, в основном в двух мировых войнах.