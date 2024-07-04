Каршеринг или личный автомобиль: на чем выгоднее ездить

Безусловно, личный автомобиль предоставляет свободу перемещения в любое время. Однако, помимо стоимости приобретения автомобиля, владение им также включает расходы на страховку, налоги, обслуживание, топливо и парковку. Кроме того, стоимость автомобиля быстро снижается, что также следует учитывать.
В свою очередь, каршеринг предоставляет возможность использовать автомобиль по мере необходимости без забот о его обслуживании и страховании. Пользователи оплачивают только фактическое время использования и расстояние поездки.
Каршеринг предпочтительнее жителям крупных городов с ограниченной парковкой и пробками, тем, кто редко ездит на автомобиле или нуждается в нем только время от времени.
«Важно, что каршеринг дает возможность людям, которые стремятся сократить свой углеродный след, использовать более экологичные способы передвижения», отмечает Еременко. Таким образом, это удобная и гибкая альтернатива владению собственным автомобилем, особенно для тех, кто не нуждается в постоянном доступе к автомобилю или хочет избежать связанных с этим расходов.
А вот для семей с детьми или людей, работающих в удаленных районах, собственный автомобиль может быть более удобным вариантом.
Елена Рогачева