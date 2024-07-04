Каршеринг или личный автомобиль: на чем выгоднее ездить

«Важно, что каршеринг дает возможность людям, которые стремятся сократить свой углеродный след, использовать более экологичные способы передвижения», отмечает Еременко. Таким образом, это удобная и гибкая альтернатива владению собственным автомобилем, особенно для тех, кто не нуждается в постоянном доступе к автомобилю или хочет избежать связанных с этим расходов.