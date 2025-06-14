Карлсон обвинил Трампа в соучастии в атаке Израиля против Ирана

Президент США Дональд Трамп был осведомлен о готовящейся атаке Израиля против Ирана, что делает его соучастником агрессии. Такое мнение выразил журналист Такер Карлсон.
«США не просто знали, что атака произойдёт, — они помогали Израилю её осуществить. Годы военной помощи, поставок оружия, координация действий — всё это делает нашу страну частью происходящего», — написал Карлсон в рассылке, в которой комментировал обстановку в ближневосточном регионе.
По мнению журналиста, Соединенные Штаты в этой военной операции «увязли по уши». Он напомнил, что американский лидер сам признал тот факт, что был осведомлен о планах Тель-Авива и по этой причине не выразил никакого удивления агрессией еврейского государства.
Но, несмотря на это, Трамп выразил надежду, что случившееся заставить Тегеран вновь сесть за стол переговоров и заключить соглашение по ядерной программе.
«Стоит немного отстраниться и спросить: как всё это помогает Соединённым Штатам? В голову не приходит ни одного разумного ответа», — заключил Карлсон.
В ночь на 13 июня Израиль атаковал территорию Ирана, нанося удары по военным и ядерным объектам. Власти еврейского государства необходимость проведения операции обосновали стремлением предотвратить угрозы существованию Израиля. В результате ударов были ликвидированы ряд иранских высокопоставленных лиц, а также физиков-ядерщиков.
Исламская республика в качестве ответной меры нанесла удары по территории Израиля нанеся существенный ущерб инфраструктуре Тель-Авива и окрестных городов при помощи ракет и беспилотников.
Трамп после израильской атаки заявил, что дает Ирану второй шанс для заключения сделки.
«Два месяца назад я поставил Ирану 60-дневный ультиматум “заключить сделку”. Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что нужно делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них есть, возможно, второй шанс!» — написал президент США в соцсети Truth Social.