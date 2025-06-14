Карлсон обвинил Трампа в соучастии в атаке Израиля против Ирана

«Два месяца назад я поставил Ирану 60-дневный ультиматум “заключить сделку”. Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что нужно делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них есть, возможно, второй шанс!» — написал президент США в соцсети Truth Social.