Карликовые планеты могут скрывать теплые океаны

Во-первых, первичного метана на Эриде и Макемаке почти нет. Возможно, он улетел в космос или разрушился в процессе эволюции этих тел. Во-вторых, для образования абиогенного и термогенного метана необходима относительно высокая температура — от 150 до 400 градусов Цельсия. Можно сделать вывод о том, что у планет есть каменное ядро, которое нагрелось от распада радиоактивных элементов.