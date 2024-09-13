Карликовая бегемотиха Му-Денг из зоопарка в Таиланде стала звездой

Как выяснилось, Му-Денг стала популярна благодаря аккаунту в Сети, на который в настоящее время подписано уже 2,5 миллиона человек. 31-летний Аттапон Нанди, смотритель зоопарка Кхао Кхео, рассказал, что начал публиковать ролики с различными животными в социальных сетях еще во время пандемии, когда обнаружил, что у него появилось больше свободного времени. Однако, когда этим летом родилась Му-Денг, именно она привлекла к себе наибольшее внимание зрителей.