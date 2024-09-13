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Карликовая бегемотиха Му-Денг из зоопарка в Таиланде стала звездой

Двухмесячный детеныш карликового бегемота из зоопарка Кхао Кхео (Чонбури, Таиланд) стал настоящим «гигантом» в социальных сетях.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Двухмесячная карликовая бегемотиха по имени Му-Денг (Moo-Deng) из зоопарка Кхао Кхео (Чонбури, Таиланд) стала интернет-сенсацией после того, как в социальных сетях распространились кадры, на которых она скачет по своему вольеру и кусает сотрудника зоопарка.

Поклонники со всего мира рисуют фан-арты и пекут торты с ее изображением, а бьюти-блогеры даже вдохновились на создание нового тренда, предполагающего нанесение румян, как у бегемотика. В это же время веб-сайт журнала Time назвал ее «Иконой» и «Легендой» настоящего.

Карликовые бегемоты занесены в Красную книгу МСОП, так как их вид находится под угрозой исчезновения из-за деятельности человека.

Исследование, проведенное в 1993 году, показало, что в дикой природе осталось от 2000 до 25000 особей карликовых бегемотов. На воле они обитают преимущественно в Западной Африке вблизи болот и рек.

Как выяснилось, Му-Денг стала популярна благодаря аккаунту в Сети, на который в настоящее время подписано уже 2,5 миллиона человек. 31-летний Аттапон Нанди, смотритель зоопарка Кхао Кхео, рассказал, что начал публиковать ролики с различными животными в социальных сетях еще во время пандемии, когда обнаружил, что у него появилось больше свободного времени. Однако, когда этим летом родилась Му-Денг, именно она привлекла к себе наибольшее внимание зрителей.

В тот момент, когда я увидел, как родилась Му-Денг, я поставил перед собой цель прославить ее, но я никогда не думал, что это распространится за рубежом. Я думал, что она могла бы стать знаменитой в Таиланде, но не на международном уровне.

Аттапон Нанди
смотритель зоопарка Кхао Кхео

Сообщается, что у такой популярности животного есть и негативная сторона, так как она обеспечила резкое увеличение числа посетителей зоопарка. Чтобы разбудить и сфотографировать звезду социальных сетей они ведут себя неуважительно по отношению к Му-Денг — бросают в нее и в воду ракушки.

Известно, что двухмесячное животное большую часть времени спит, а ее поведение больше похоже на то, как ведет себя новорожденный человек. При этом в рацион малышки пока входит исключительно молоко, поэтому попытки посетителей накормить ее чем-то другим могут привести к неблагоприятным последствиям.

Администрация зоопарка надеется, что поклонники бегемотихи одумаются и начнут относиться ко всем животным с уважением. До этого момента за Му-Денг будет установлен регулярный контроль.

Тем временем аэропорт Портленда покоряют свои звезды. Две ламы по имени Лори Грегори и Шеннон помогают путешественникам справиться с аэрофобией перед вылетом.