Карл III присвоил рыцарские титулы писателю Стивену Фраю и мэру Лондона

В середине декабря рыцарский титул получил режиссер Кристофер Нолан. В Великобритании титулом рыцаря или дамы награждают за достижения в различных областях, в том числе в искусстве, спорте, образовании. После получения титула мужчин принято именовать «сэр», а женщин — «дама» или «леди».