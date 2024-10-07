Карл III приостановит лечение от рака на время визита в Австралию

Правящий король Великобритании Карл III приостановит курс лечения от рака на время официального визита в Австралии, который пройдет на предстоящей неделе. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.
Отмечается, что на грядущей неделе Карл III должен посетить с официальным визитом Австралию и архипелаг Самоа. Как сообщается в источнике, лечащие врачи монаршей особы разрешили королю временно приостановить терапию от онкологического заболевания, которую он еженедельно получает.
Турне Карла III в Тихоокеанский регион начнется с 18 октября и продлится в течение 11 дней. Отмечается, что король Великобритании продолжит курс лечения от рака по возвращению в Соединенное Королевство, как только поездка будет завершена.
Ранее KP.RU сообщал, что состояние здоровья правящего короля Великобритании Карла III показывает положительную динамику. Отмечалось, что в феврале у монаршей особы было обнаружено онкологическое заболевание.