Карл III хотел бы возобновить общение с детьми принца Гарри

Страдающий от онкологического заболевания король Великобритании Карл III испытывает «великую печаль» из-за того, что не поддерживает связь со своими внуками Арчи и Лилибет, детьми принца Гарри. Об этом сообщает издание Mirror.
Сообщается, что король полон решимости наладить отношения с детьми принца Гарри и активнее участвовать в их жизни. Инсайдеры подчеркивают, что британский король на фоне своей болезни очень опечален отсутствием взаимодействия с Лилибет и Арчи.
Приближенные к королевской семье также отметили, что семья всегда была важна для короля, поэтому ему хочется больше участвовать в жизни своих внуков.
«Ему очень грустно, что он не видит Арчи и Лилибет», — заявила Ингрид Сьюард, главный редактор журнала Majesty.
Ранее Daily Mail со ссылкой на опубликованные Регистрационной палатой США документы, сообщал, что принц Гарри впервые в качестве нового места жительства указал Соединенные Штаты Америки. Ранее в графе была указана Великобритания. Изменение данных произошло на фоне давления на администрацию Джо Байдена с требованием обнародовать визовую информацию принца Гарри.
Впрочем, еще в декабре 2023 года принц Гарри говорил, что своим «домом» он по-прежнему считает Великобританию, однако из соображений безопасности «вынужден» жить в США.
При этом принц Гарри и его жена Меган Маркл испытывают финансовые трудности в США. Так, в начале мая стало известно, что Благотворительный фонд Archewell Foundation принца Гарри и Меган Маркл был помечен как недобросовестный в реестре благотворительных организаций и организаций по сбору средств из-за непредоставления годового отчета о поступлениях и расходах, а также регистрационных сборах. Официальные представители супругов ситуацию не прокомментировали.