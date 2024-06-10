Карл III хотел бы возобновить общение с детьми принца Гарри

При этом принц Гарри и его жена Меган Маркл испытывают финансовые трудности в США. Так, в начале мая стало известно, что Благотворительный фонд Archewell Foundation принца Гарри и Меган Маркл был помечен как недобросовестный в реестре благотворительных организаций и организаций по сбору средств из-за непредоставления годового отчета о поступлениях и расходах, а также регистрационных сборах. Официальные представители супругов ситуацию не прокомментировали.