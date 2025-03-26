Каркуша и компания: история легендарной детской передачи «Спокойной ночи, малыши!»

Уже несколько поколений выросли на этой программе, и мне больше всего нравится, что мы так же, как и раньше, говорим с детьми на одном языке. Поначалу было, конечно, сложно общаться с куклами, как с живыми персонажами, но со временем мы стали настолько единой командой, практически семьей, что это разделение даже не чувствуется. То, что программа так долго живет, ее любят и ждут малыши по всей нашей стране и даже за рубежом, говорит о том, что она очень востребована. Я всегда любила смотреть «Спокойной ночи», о том, чтобы попасть на площадку к героям, мысли не возникали, потому что мы жили в такое время.