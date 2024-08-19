Карьерный консультант рассказал, как не перерабатывать бесплатно

В связи с этим, если вас вдруг попросят остаться на работе позже или прийти на рабочее место пораньше, выйти в выходной день, нужно попросить оформить приказ («В связи с производственной необходимостью, такому-то сотруднику необходимо выйти в такое-то время…»). Если документ есть, то за переработку сотрудник получит выплату в полуторном или двойном размере.