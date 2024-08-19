Карьерный консультант рассказал, как не перерабатывать бесплатно

Первые два часа сверхурочной работы будут оплачиваться теперь не менее чем в полуторном размере, а все последующие — не менее чем в двойном. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров в беседе с Общественной службой новостей объяснил, как будет работать новая система.
По его словам, для того, чтобы человек получал деньги за переработку, сверхурочная работа должна быть оформлена приказом компании. Часто такой документ не оформляют. Но, если приказа нет, то и рассчитывать ничего не будут, предупредил карьерный консультант.
В связи с этим, если вас вдруг попросят остаться на работе позже или прийти на рабочее место пораньше, выйти в выходной день, нужно попросить оформить приказ («В связи с производственной необходимостью, такому-то сотруднику необходимо выйти в такое-то время…»). Если документ есть, то за переработку сотрудник получит выплату в полуторном или двойном размере.
Ильгиз Валинуров отметил, что большинство переработок сейчас официально не оформляются и это становится систематичным.
«Если вы хотите, чтобы вам что-то выплачивали, нужно поговорить с отделом кадров, с руководством. Возможно, они перестанут просить вас оставаться позже», — сказал эксперт.
Он сообщил, что, если руководители не услышат и будут продолжать просить сотрудника работать бесплатно, то, скорее всего, их вызовут в инспекцию труда. По его словам, инстанция «с удовольствием» оштрафует любого работодателя.
«У них тоже есть план по штрафам. Но после этого, наверное, работодатель будет искать повод вас уволить. И сможет найти причину, поэтому это всегда предмет переговоров», — добавил Ильгиз Валинуров.
Напомним, рынок труда ждет и другое нововведение — сотрудникам, работающим по ненормированному графику, ограничат число сверхурочных часов. Ранее Ильгиз Валинуров объяснял, скажется ли это как-то на найме и увольнении.
Айгуль Сабитова