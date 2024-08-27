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Карьерный консультант объяснил, действительно ли люди стали больше работать

Согласно данным Росстата, россияне стали работать больше, чем 10 лет назад. Среднее время работы составило 38 часов 12 минут в неделю — это максимум с 2014 года. Женщины впервые за 11 лет превысили показатель 37 часов работы в неделю. Мужчины тратят на работу стабильно высокое количество времени — 39 часов 12 минут. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров прокомментировал эти данные.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с Общественной службой новостей эксперт предположил, что могли измениться формулы подсчета рабочего времени. При этом компании, которые сейчас анализируют, стали белыми и прозрачными для мониторинга. По его мнению, показатели изменились в связи с тем, что в систему мониторинга стали попадать немного другие данные.

«Есть ложь, а есть статистика. Вряд ли люди просто стали больше или меньше работать, поэтому рабочее время не увеличивалось», — отметил эксперт.

Карьерный консультант подчеркнул, что в каждой организации есть периоды отчетности, авралы, когда люди работают гораздо больше обычного.

Увеличение рабочего дня связано и с удаленкой. Так, когда человек приходит в 9:00 и в 18:00 или 17:00 уходит, это фиксируется определенными карточками. А если человек работает дома, он может раньше начинать и раньше заканчивать, у него могут быть вечерние созвоны и так далее.

«Рабочее время реально увеличилось на удаленке, но я абсолютно не верю, что оно каким-то образом фиксируется и можно посчитать реальную статистику», — добавил Ильгиз Валинуров.

Он полагает, что сейчас работодатели стараются делать свой бренд более привлекательным для сотрудников, усиливать свои позиции работодателя. В таких компаниях формально рабочее время сотрудников увеличится, потому что они хотят быть полезными для компании. Сейчас люди начинают больше реализовываться на работе, чем 5−10 лет назад. Им интересно быстрее достичь каких-то результатов в карьере, добавил консультант.

По его мнению, заинтересованность в работе особенно высока в 30−45 лет. Сотрудники же младше 26 лет в основном ценят личное время, удовольствия и развлечения, им хочется провести время с друзьями, пойти в кафе и прочее.

«У них нет ценности выкладываться на работе. Люди возраста 35+ начинают кайфовать от работы, а для молодежи в большей степени работа — это что-то вынужденное, потому что просто нужны деньги», — заявил Ильгиз Валинров.

Отметим, большинство сотрудников сталкивается с усталостью от своих трудовых обязанностей. Это может привести к выгоранию, потере мотивации и депрессии. Избежать этого помогут пять советов, которыми ранее поделилась руководитель рекрутмента и развития процессов работы с сотрудниками сервиса Работа.ру Ольга Киляшева.