Карьерный консультант объяснил, действительно ли люди стали больше работать

Увеличение рабочего дня связано и с удаленкой. Так, когда человек приходит в 9:00 и в 18:00 или 17:00 уходит, это фиксируется определенными карточками. А если человек работает дома, он может раньше начинать и раньше заканчивать, у него могут быть вечерние созвоны и так далее.