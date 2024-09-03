Кардиологи назвали лучшее время для приема препаратов от давления

По словам Труджона, люди могут принимать лекарства один раз в день в любое удобное время. Ранее считалось, что лекарства лучше принимать ночью или перед сном. Специалист заявил, что при лечении сердечно-сосудистых заболеваний имеет значение лишь ежедневное употребление препаратов, пишет DailyMail.