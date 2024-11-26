Кардиолог указал на пользу ежедневного бега для здоровья

В беседе с Pravda.Ru 22 ноября специалист отметил, что бег является самым естественным, натуральным видом спорта, не требующим специального оборудования. По словам врача, он «увеличивает физические возможности организма, переносимость физической нагрузки, мобилизует все системы, в том числе сердечно-сосудистую».
Врач добавил, что если ежедневно бегать по 30 минут, произойдет расширение сосудов, увеличатся резервы, устойчивость и выносливость организма. По мнению врача, небольшие физические нагрузки могут нормализовать уровень давления, улучшить кровоснабжение. Врач добавил, что лучше заниматься бегом на улице.
14 ноября врач Екатерина Шестакова рассказала о пользе физической активности в профилактике диабета. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что ходьба, плавание, небыстрый бег, езда на велосипеде в течение трех-четырех дней в неделю поможет снизить риск развития сахарного диабета, пишет RT.
В сентябре кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал, что умеренные физические нагрузки помогут укрепить иммунитет и улучшить сопротивляемость инфекциям. По его словам, стоит с умом подходить к выбору техники бега. Хорошим вариантом станет обращение за помощью к ортопеду, сообщает 360.ru.
В мае фитнес-тренер Станислав Пахомов посоветовал новичкам начинать бег с часовой прогулки. По его словам, лучше начать с простой ходьбы, которая поможет организму адаптироваться к физическим нагрузкам. Гулять нужно по 1−2 часа в течение месяца, сообщает сайт kp.ru.
В марте врач-ревматолог Ирина Коршунова в разговоре с «Известиям» предупредила о вреде бега по утрам. Она объяснила, что бег рано утром или поздно вечером может оказывать негативное влияние на нервную систему. Также следует подобрать специальную обувь и изучить техники бега, чтобы избежать чрезмерных нагрузок на мышцы и суставы.