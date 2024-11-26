Кардиолог указал на пользу ежедневного бега для здоровья

В марте врач-ревматолог Ирина Коршунова в разговоре с «Известиям» предупредила о вреде бега по утрам. Она объяснила, что бег рано утром или поздно вечером может оказывать негативное влияние на нервную систему. Также следует подобрать специальную обувь и изучить техники бега, чтобы избежать чрезмерных нагрузок на мышцы и суставы.