Кардиолог составила список продуктов со скрытой солью

Чрезвычайно высокое количество соли, по словам терапевта, содержится в супах быстрого приготовления (от 2,8 до 4,1 грамма на порцию), блюдах азиатской кухни (от 5,5 до 11 грамм на порцию) и шашлыке (от 4,0 до 8,4 грамма). Базовый набор еды в ресторане быстрого питания (бургер, картошка, соус) будет содержать около 4,5 грамма соли. Врач предупредила, что избыток соли в рационе может повышать артериальное давление, провоцируя возникновение у человека сердечно-сосудистых заболеваний.