Кардиолог рассказала, в каком случае высокое давление вызывает головную боль

«Высокое давление не болит. Из-за этого большинство людей не своевременно обращаются к врачу при гипертонии. Головная боль может появляться при резком, внезапном повышении артериального давления до высоких цифр. Чаще всего головная боль — это самостоятельное заболевание. По данным статистики, более 70% людей в некоторых группах населения страдают от головной боли напряжения, 7% — от головной боли, вызванной чрезмерным использованием лекарственных средств; более 20% — от мигрени», — объяснила врач.
Постоянно повышенное давление усложняет перекачивание крови сердцем. Чтобы компенсировать это, орган утолщается. Это приводит к нарушению сердечного ритма, повышает риск инфарктов, сердечной недостаточности и внезапного летального исхода. Также гипертония повреждает сосуды, способствуя усугублению атеросклероза и снижая их эластичность. Повышенное давление приводит к повреждению почек и может вызвать почечную недостаточность. А влияние на пенильную артерию может привести к проблемам с эрекцией. Женщины с гипертонией могут страдать от недостатка смазки и снижения либидо.
«При постоянном высоком давлении самый большой сосуд, — аорта, — испытывает огромную нагрузку и начинает расширяться в отдельных местах, образуя аневризму. Если происходит разрыв аневризмы, велик риск фатального кровотечения и летального исхода», — предупредила Подгородетская.
Гипертония влияет и на мозг, повышая риск транзиторной ишемической атаки (кратковременного блокирования кровоснабжения части мозга) или инсульта и снижает скорость умственных реакций и ухудшает память. Кроме того, она может привести к расстройствам зрения вплоть до полной его потери.