Кардиолог рассказала, в каком случае высокое давление вызывает головную боль

Постоянно повышенное давление усложняет перекачивание крови сердцем. Чтобы компенсировать это, орган утолщается. Это приводит к нарушению сердечного ритма, повышает риск инфарктов, сердечной недостаточности и внезапного летального исхода. Также гипертония повреждает сосуды, способствуя усугублению атеросклероза и снижая их эластичность. Повышенное давление приводит к повреждению почек и может вызвать почечную недостаточность. А влияние на пенильную артерию может привести к проблемам с эрекцией. Женщины с гипертонией могут страдать от недостатка смазки и снижения либидо.