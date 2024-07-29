Кардиолог рассказал о причинах опасного сгущения крови

Густая кровь, по его словам, очень часто приводит к повышению ее свертываемости и, как результат, к образованию тромбов в кровеносных сосудах, инфарктам и инсультам. Сгущение крови часто происходит при обезвоживании, приеме мочегонных препаратов и длительной гипоксии, перечислил кардиолог.