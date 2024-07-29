Кардиолог рассказал о причинах опасного сгущения крови

О причинах возникновения этого опасного состояния он рассказал в беседе с изданием «Доктор Питер».
Густая кровь, по его словам, очень часто приводит к повышению ее свертываемости и, как результат, к образованию тромбов в кровеносных сосудах, инфарктам и инсультам. Сгущение крови часто происходит при обезвоживании, приеме мочегонных препаратов и длительной гипоксии, перечислил кардиолог.
Для человека с синдромом густой крови оптимальной считается частота пульса в пределах 60−80 ударов в минуту, что обеспечивает достаточный уровень кислорода, но не приводит к слишком интенсивной работе сердца.
Пульса менее 50 ударов в минуту будет недостаточно для поддержания нормальной работы головного мозга, а пульс более 90 ударов в минуту может привести к большой нагрузке на сердце и в результате спровоцировать быстрый износ органа, предупредил он.