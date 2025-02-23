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Кардиолог предложил заменить диспансеризацию анкетированием

Профилактические осмотры плохо помогают диагностировать заболевания на ранних стадиях. Для определения групп риска лучше использовать анкетирование. Таким мнением поделился кардиолог, доктор медицинских наук Алексей Эрлих.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что известны случаи приписок и заполнения отчетов без пациентов. Иными словами, иногда люди находят в своих медицинских картах записи о том, что они прошли диспансеризацию, хотя на самом деле у них ее не было. По словам врача, эти осмотры — сложная история. Организовать диспансеризацию как единый процесс по стране непросто.

«Помогает ли диспансеризация диагностировать болезни на ранних стадиях? Скорее нет, чем да», — предположил кардиолог.

Он подчеркнул, что надо проводить профилактические осмотры людей, у которых есть риски возникновения каких-либо заболеваний. Эта работа должна быть целенаправленной. Также Алексей Эрлих отметил, что стремление тотально охватить население профосмотрами — это неправильная цель.

«Короткий принцип — выделять людей большего риска и у них проводить целенаправленно те или иные профилактические мероприятия в отношении заболеваний. Таких людей можно определить по простой анкете», — заключил врач.

Кстати, недавно вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что в прошлом году диспансеризацию прошло почти 75% населения страны. Это более 82 миллионов взрослых (из них 42,5 миллиона — это трудоспособные жители) и 27 миллионов детей.