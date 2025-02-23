Кардиолог предложил заменить диспансеризацию анкетированием

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что известны случаи приписок и заполнения отчетов без пациентов. Иными словами, иногда люди находят в своих медицинских картах записи о том, что они прошли диспансеризацию, хотя на самом деле у них ее не было. По словам врача, эти осмотры — сложная история. Организовать диспансеризацию как единый процесс по стране непросто.