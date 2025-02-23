Кардиолог предложил заменить диспансеризацию анкетированием

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что известны случаи приписок и заполнения отчетов без пациентов. Иными словами, иногда люди находят в своих медицинских картах записи о том, что они прошли диспансеризацию, хотя на самом деле у них ее не было. По словам врача, эти осмотры — сложная история. Организовать диспансеризацию как единый процесс по стране непросто.
«Помогает ли диспансеризация диагностировать болезни на ранних стадиях? Скорее нет, чем да», — предположил кардиолог.
Он подчеркнул, что надо проводить профилактические осмотры людей, у которых есть риски возникновения каких-либо заболеваний. Эта работа должна быть целенаправленной. Также Алексей Эрлих отметил, что стремление тотально охватить население профосмотрами — это неправильная цель.
«Короткий принцип — выделять людей большего риска и у них проводить целенаправленно те или иные профилактические мероприятия в отношении заболеваний. Таких людей можно определить по простой анкете», — заключил врач.
Кстати, недавно вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что в прошлом году диспансеризацию прошло почти 75% населения страны. Это более 82 миллионов взрослых (из них 42,5 миллиона — это трудоспособные жители) и 27 миллионов детей.