Кардиолог объяснила, как не дать стрессу превратить вас в гипертоника

По словам Борисовой, люди, которые регулярно испытывают стресс, раньше всех сталкиваются с гипертонией. Речь идет о тех, кто занимает руководящие посты или является менеджерами высшего звена, ведь на них всегда лежит большая ответственность. У таких людей часто активна симпатическая нервная система, которая постоянно подбрасывает адреналин и повышает артериальное давление. Медик уточнила, что при физической нагрузке тоже повышается давление, но в этом случае сосуды человека тренируются. Поэтому Борисова рекомендует тем, кто часто испытывает стресс, добавить двигательную активность.