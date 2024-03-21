Кардиолог объяснила, как не дать стрессу превратить вас в гипертоника

«Есть еще варианты вторичной артериальной гипертензии, когда есть какая-то причина, но на такие варианты остается всего 10%», — указала эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам Борисовой, люди, которые регулярно испытывают стресс, раньше всех сталкиваются с гипертонией. Речь идет о тех, кто занимает руководящие посты или является менеджерами высшего звена, ведь на них всегда лежит большая ответственность. У таких людей часто активна симпатическая нервная система, которая постоянно подбрасывает адреналин и повышает артериальное давление. Медик уточнила, что при физической нагрузке тоже повышается давление, но в этом случае сосуды человека тренируются. Поэтому Борисова рекомендует тем, кто часто испытывает стресс, добавить двигательную активность.
Вместе с тем специалист объяснила, как распознать повышение давления. Кардиолог советует обращать внимание на головокружение, появление мушек перед глазами, головную боль, которая не будет сниматься при помощи обычных обезболивающих. Если человек впервые столкнулся с такими симптомами, нужно обязательно измерить давление, а затем отслеживать его, подытожила медик.