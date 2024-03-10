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Кардиолог назвала разрушающий стенки сосудов продукт

В патологических количествах, а главное, в переработанном виде сахар приводит к развитию массы недугов. Например, провоцирует повреждение внутренней стенки сосудов, заявила кардиолог Ольга Бокерия, чьи слова приводит «Российская газета».
Источник: Freepik

Помимо вреда для сосудов, чрезмерное употребление сахара может привести к гибели нервных окончаний, онкологии, аутоиммунным проблемам, диабету и ожирению.

Медик напомнила, что в природе сахар содержится во фруктах, ягодах и овощах, добавив при этом, что избегать такой пищи не стоит. Она отметила, что исключить стоит именно рафинированный сахар.

«Тот, который есть в выпечке, пирожных, конфетах и собственно сахар, который мы кладем в чай, кофе, компоты и прочее», — уточнила врач.

По ее словам, сахар присутствующий во фруктах может нести вред, если употреблять их не в натуральном виде, а в виде сока. «В любом случае надо знать меру», — заключила Бокерия.

До этого Ученые из Шанхая обнаружили, что употребление напитков с сахаром или его заменителями может повышать риск развития фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии).