Кардиолог Маршинцева рассказала, сколько кофе можно пить в день

По ее словам, ученые доказали, что кофе не оказывает негативного влияния на сердце здорового человека. Напиток может помочь понизить уровень холестерина в крови и уменьшить риск развития диабета и некоторых видов онкологии.
— До пяти чашек кофе без сахара, молока и сливок можно пить в день здоровым людям, — рассказала врач РИА Новости.
Допустимая доза кофе для каждого человека индивидуальна и зависит от особенностей здоровья и организма, отметила Маршинцева.
Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал о полезных свойствах чая матчи. По ее словам, польза напитка заключается в растительном составе. Белки, клетчатка, минеральные вещества (железо, кальций), витамины А, С, хлорофилл (природный детокс) полезны при регулярном употреблении и необходимы организму.