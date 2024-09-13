Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кардиолог Маршинцева рассказала, сколько кофе можно пить в день

Здоровому человеку можно пить до пяти чашек кофе без сливок, молока и сахара в день, если при этом он чувствует себя хорошо. Об этом сообщила кардиолог Юлия Маршинцева.

Источник: Reuters

По ее словам, ученые доказали, что кофе не оказывает негативного влияния на сердце здорового человека. Напиток может помочь понизить уровень холестерина в крови и уменьшить риск развития диабета и некоторых видов онкологии.

— До пяти чашек кофе без сахара, молока и сливок можно пить в день здоровым людям, — рассказала врач РИА Новости.

Допустимая доза кофе для каждого человека индивидуальна и зависит от особенностей здоровья и организма, отметила Маршинцева.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал о полезных свойствах чая матчи. По ее словам, польза напитка заключается в растительном составе. Белки, клетчатка, минеральные вещества (железо, кальций), витамины А, С, хлорофилл (природный детокс) полезны при регулярном употреблении и необходимы организму.